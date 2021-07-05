Адреса ⟩ Куда обращаться, если нет возможности авторизироваться на сайте ковид-сертификатов

С сегодняшнего дня цифровой ковид-сертификат можно будет распечатать и получить в 18 местах в Риге. Цифровой сертификат Covid-19 является доказательством того, что человек привит от Covid-19, сделал тест или переболел Covid-19.
Цифровой сертификат можно распечатать в любом из пяти центров жителей микрорайонов (Apkaimju iedzīvotāju centri), где сделать это помогут сотрудники. Визит в центр нужно согласовать заранее.
Клиенты рижской социальной службы, у которых нет возможности распечатать цифровой сертификат, смогут сделать это в рабочее время центров рижской социальной службы.
В Латгальском районном отделении это можно сделать по адресу улица Авоту, 31 к-2, Салнас, 2, Айвиекстес, 14, Аглонас, 35 к-1, улица Маза Лубанас, 8.
В Пардаугавском районном отделении распечатать сертификат можно по адресам: улица Зиепью, 13, Балдонес, 2, 8-я линия Имантас, 1 к-2, улица Дзирциема, 24.
В Зиемельском районном отделении это возможно сделать по следующим адресам: улице Иерикю, 2B, Ханзас, 7, Бривибас, 266 и Эммас, 3.
В других социальных учреждениях Рижского самоуправления, например, ночных приютах, центрах социального ухода, электронные сертификаты можно распечатать на месте - подробнее интересоваться у администрации.