Адреса ⟩ Куда обращаться, если нет возможности авторизироваться на сайте ковид-сертификатов

С сегодняшнего дня цифровой ковид-сертификат можно будет распечатать и получить в 18 местах в Риге. Цифровой сертификат Covid-19 является доказательством того, что человек привит от Covid-19, сделал тест или переболел Covid-19.

Цифровой сертификат можно распечатать в любом из пяти центров жителей микрорайонов (Apkaimju iedzīvotāju centri), где сделать это помогут сотрудники. Визит в центр нужно согласовать заранее.

Клиенты рижской социальной службы, у которых нет возможности распечатать цифровой сертификат, смогут сделать это в рабочее время центров рижской социальной службы.

В Латгальском районном отделении это можно сделать по адресу улица Авоту, 31 к-2, Салнас, 2, Айвиекстес, 14, Аглонас, 35 к-1, улица Маза Лубанас, 8.

В Пардаугавском районном отделении распечатать сертификат можно по адресам: улица Зиепью, 13, Балдонес, 2, 8-я линия Имантас, 1 к-2, улица Дзирциема, 24.

В Зиемельском районном отделении это возможно сделать по следующим адресам: улице Иерикю, 2B, Ханзас, 7, Бривибас, 266 и Эммас, 3.