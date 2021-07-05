Индустрия туризма: в настоящее время существует только пугающий сценарий

"Мы хотели бы видеть конкретное решение как для положительного, так и для отрицательного сценария развития. Пока что все происходит по неделям. Но мы можем логично предположить, что наступит сентябрь, станет прохладнее, дети начнут ходить в школу и обмениваться вирусами.

Что мы будем делать дальше? В какой момент и что произойдет снова? С этим просто нужно считаться", - сказала Каваца.

Она отметила, что такие краткосрочные действия от недели к неделе были приемлемы год назад, когда началась пандемия и была большая неопределенность.

"Однако сейчас мы ждем разработки конкретных сценариев, так что каждая отрасль, и особенно те, которые связаны с путешествиями и встречами между людьми, могут рассчитывать на конкретные решения, которые предусматривают, что при таких-то условиях нужно работать так-то", - подчеркнула президент ассоциации.