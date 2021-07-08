Если уйти из города в глушь, то только так! 5 очень необычных мест для ночевки в Латвии

Стеклянный дом над рекой (Аматциемс)

Недалеко от посёлка Аматциемс в чаще леса прямо над рекой Амата находится уникальный коттедж из зеркал, отражающий окружающую природу. Создатели утверждают, что подобного ему нет больше нигде в мире.

Помимо уникальности, это место можно назвать еще и самым уединенным. Рядом ни души! Побеспокоить вас могут только пение птиц и журчание реки.⠀

Однако к ночи здесь стоит относиться скорее как к веселому приключению, чем как к отдыху в отеле all inclusive. Собираясь в стеклянный дом, нужно будет хорошенько подготовиться. ⠀

Кстати, если не удастся попасть в дом на ночевку, испытать на себе эту авантюру можно и в дневное время, заказав кофейный ритуал. Один час такого мероприятия обойдется в 35 евро с человека.

Днем здесь могут разместиться четыре человека одновременно, но ночным отдыхом насладиться смогут лишь двое.

Цена за ночь (с 20:00 до 10:00) - 160 евро.

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Глэмпинг DiDille (Рауна)

Купол на берегу озера, или глэмпинг, DiDille находится в Видземе - в Раунском крае возле озера Драудзессколас. Полностью оборудованные и уникальные купольные палатки DiDille спроектированы так, чтобы вы могли наслаждаться природой круглый год независимо от погоды.

Цена удовольствия - 115 евро за ночь (вместительность - до 4 человек).

За эти деньги вы получаете прекрасный вид на озеро и небо, обогреватель или кондиционер, камин, частный СПА с гидромассажем, ну и, конечно, незабываемые впечатления.

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Палатка-шатер Liedegas (Салацгрива)

Хочется поддаться эко-трендам и переночевать в палатке, но отсутствие удобств повергает в ужас? Кажется, мы наши отличный вариант - палатка-шатер, расположившаяся буквально в 50 шагах от моря. Внутри есть удобная кровать, столик, тумбочка, холодильник и даже электричество. Романтическую атмосферу дополняют всевозможные мелкие предметы интерьера. Иными словами, если и уходить городскому жителю от повседневной жизни в глушь, то только так!

Цену можно узнать напрямую у хозяев (зависит от даты и количества человек. Бронировать - тут же. ⠀

Дом-кокон (Юрмала)

Пожалуй, самое необычное место для ночлега из всей подборки. Металлический кокон, обтянутый непромокаемой тканью, напоминает то ли парящую палатку, то ли свисающую с дерева шишку с окном. Залезть в это чудо инженерной мысли полагается по лестнице. Как ни странно, но оставленные на сайте аренды жилья отзывы гласят, что находиться внутри достаточно комфортно - есть матрас, белье и даже небольшой столик. А шикарный вид на Лиелупе точно скрасит весь дискомфорт!

Цена: 45 евро за одну ночь

Узнать о свободных датах можно ЗДЕСЬ

Прозрачное иглу (Лиепая)

Если вы мечтали любоваться звездным небом всю ночь, уютно расположившись в кровати, вам должно понравиться это надувное прозрачное иглу. Да, в нем нет удобств, зато есть чистая, концентрированная романтика.

Цена: ночлег и изучение звездного неба в этой прозрачной капсуле обойдется вам в 50 евро.