Стало известно, кто станет знаменосцем латвийской сборной на Олимпиаде в Токио
Знаменосцем Латвии на Олимпийских играх в Токио станет баскетболист 3x3 Агнис Чаварс, сообщил в понедельник Латвийский Олимпийский комитет (ЛОК).
Знаменосцем Латвии на Олимпийских играх в Токио станет баскетболист 3x3 Агнис Чаварс, сообщил в понедельник Латвийский Олимпийский комитет (ЛОК).
В понедельник в торжественной обстановке в парке Эспланады у памятника Оскару Калпаксу состоялась презентация олимпийской сборной Латвии. В мероприятии участвовал президент Эгил Левитс, который объявил, что флаг Латвии на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио будет нести капитан баскетбольной команды Чаварс.
Латвийская баскетбольная команда 3x3 в последние годы была одной из сильнейших команд мира. В мировом турне в 2018 году она заняла второе место, в 2019 году - третье, а в 2020 году победила. Чаварс и его товарищи по команде в Токио намерены бороться за медали.
Уже сообщалось, что на заседании исполкома ЛОК был утверждён состав латвийской команды в количестве 33 человек.
Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа.