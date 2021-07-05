Пн, 5.07.2021
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Линда Мурниеце, предприниматель

Стало известно, кто станет знаменосцем латвийской сборной на Олимпиаде в Токио

ФОТО: AFP/SCANPIX

Знаменосцем Латвии на Олимпийских играх в Токио станет баскетболист 3x3 Агнис Чаварс, сообщил в понедельник Латвийский Олимпийский комитет (ЛОК).

В понедельник в торжественной обстановке в парке Эспланады у памятника Оскару Калпаксу состоялась презентация олимпийской сборной Латвии. В мероприятии участвовал президент Эгил Левитс, который объявил, что флаг Латвии на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио будет нести капитан баскетбольной команды Чаварс.

Латвийская баскетбольная команда 3x3 в последние годы была одной из сильнейших команд мира. В мировом турне в 2018 году она заняла второе место, в 2019 году - третье, а в 2020 году победила. Чаварс и его товарищи по команде в Токио намерены бороться за медали.

Уже сообщалось, что на заседании исполкома ЛОК был утверждён состав латвийской команды в количестве 33 человек.

Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа.

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