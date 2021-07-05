Матис Кивлениекс ФОТО: Ekrānšāviņš no LTV video

5 июля стало известно о смерти 24-летнего голкипера сборной Латвии по хоккею Матиса Кивлениекса.

По предварительным данным, Кивлениекс пострадал во время праздничного салюта в честь Дня независимости США. Многие СМИ поспешили распространять непроверенную информацию о том, что бракованный пиротехнический снаряд попал вратарю в область груди, вследствие чего спортсмен скончался.

В заявлении "Коламбус Блю Джекетс", за который выступал Кивлениекс, говорится, что причиной смерти стал "трагический инцидент". Матис получил черепно-мозговую травму во время падения. Немедленно была вызвана скорая помощь, но вскоре была констатирована смерть хоккеиста.

Издание The Detroit News сообщает, что инцидент произошёл неподалёку от города Нови, штата Мичиган.

"Кивлениекс бежал из джакузи с несколькими людьми из-за неудачного запуска фейерверка и, поскользнувшись, упал и ударился головой о бетон", - заявил лейтенант полиции Нови Джейсона Мейера.

Также сообщается, что полиция получила вызов около 22:00, а через 5 минут на месте была скорая помощь, которая увезла Кивлениекса в больницу города Нови, где и была констатирована смерть.

Галерея: Матис Кивлениекс на льду

Матис Кивлениекс был воспитанником хоккейной школы "Пардаугава". В 2017 году вратарь уехал играть в Северную Америку и присоединился к "Кливленд Монстерс", фарм-клубу "Коламбуса", подписав трёхлетний контракт начального уровня.