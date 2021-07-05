Педагоги могут быть включены в список профессий, обязательных для вакцинации

Если сектор образования окажется в ситуации, когда количество привитых педагогов недостаточно для обеспечения эпидемиологически безопасного обучения, то есть ниже 80%, то Минобразования рассмотрит возможность проведения обязательной вакцинации педагогов. В то же время министр выразила уверенность, что разъясняющих и мотивирующих решений по вакцинации сейчас достаточно.

По оценке Муйжниеце, сектор образования "довольно активен" в вакцинации - последние две недели, по сравнению с предыдущими результатами вакцинации, показали рост на 2 процентных пункта.

Министр сообщила, что на уровне дошкольного образования от Covid-19 привиты только 42% работников, в общеобразовательных учреждениях - 57%, а в высших учебных заведениях - 74%.

С другой стороны, если темпы вакцинации в секторе образования в ближайшие две недели не увеличатся, Минобразования рассмотрит возможность включения профессии педагог в список профессий, подлежащих обязательной вакцинации.

"Самое главное, чтобы школьники имели право на качественное образование", - сказала политик.

Муйжниеце отметила, что Министерство образования и науки продолжает работать над приоритетной целью правительства - остановить распространение Covid-19 в Латвии, поэтому во вторник министерство призовет правительство закупить приборы для измерения качества воздуха в региональных школах, чтобы осенью ученики и учителя могли вернуться к очному обучению.

"Конечно, это не панацея. Панацея - это привитое общество", - сказала Муйжниеце, отметив, что после пандемии Covid-19 в классах появится дополнительный инструмент, который обеспечит здоровую среду в школах.

Как сообщалось ранее, Министерство образования и науки допускает возможность проведения образовательных кампаний с эпидемиологами и иммунологами, чтобы разъяснять учителям и другим преподавателям оставшиеся без ответа вопросы о вакцинации от Covid-19.