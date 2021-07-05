5 июля вся страна была шокирована новостью о смерти 24-летнего вратаря сборной Латвии по хоккею Матиса Кивлениекса. Чуть больше месяца назад он принял участие в четырёх матчах чемпионата мира, который проходил в Риге. Давайте вспомним самые яркие эпизоды с участием Матиса на домашнем турнире.

В самом первом матче он помог сборной Латвии одержать историческую победу над Канадой (2:0), которая впоследствии стала чемпионом мира. В том матче Кивлениекс отразил все 38 бросков соперника по воротам и был признан лучшим игроком матча в составе сборной Латвии.