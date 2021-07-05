Лучший снайпер в истории российского хоккея Сергей Мозякин завершил карьеру

40-летний Мозякин с сезона-2011/12 выступал за магнитогорский "Металлург" и был капитаном команды.

Мозякин является лучшим бомбардиром в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На его счету 756 (351+405) очков в регулярных чемпионатах и 172 (68+104) очка в плей-офф.

В 2014 и 2016 годах Мозякин в составе "Металлурга" завоевал Кубок Гагарина. В качестве игрока сборной России нападающий становился чемпионом мира в 2008 и 2009 годах, а также победителем хоккейного турнира в рамках Олимпиады-2018 в Пхенчхане.