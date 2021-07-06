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Основанная в Калифорнии в середине 1980-х годов компания является одной из немногих, которые специализирются на производстве средств защиты для воздушного, водного и наземного транспорта. Сначала она была ориентирована именно на летательные аппараты, поэтому ассортимент средств по уходу за самолетами богат и с годами совершенствовался, чтобы соответствовать высочайшим стандартам качества. А именно продукция AERO адаптирована и рассчитана на самые экстремальные климатические условия. Она выдерживает перепады температур от минус 60 градусов до палящих 150 градусов Цельсия, а защита покрытия не снижается даже на скорости 800 км/ч и на высоте 15 километров.

Средства для самых требовательных пользователей

Компания поставила перед собой цель производить лучшие в мире средства защиты для автомобилей и придерживается этого плана в течение нескольких десятилетий. Поэтому средства AERO используются для ухода за элитными самолетами и роскошными спортивными автомобилями. О высоком качестве продукции свидетельствуют многочисленные награды. В их числе признание, полученное на международной выставке тюнинга SEMA, и значимая в отрасли награда International Media Award. Всем известно, насколько автомобильные тюнеры заботятся о внешнем виде своих автомобилей. Выезжая на улицы, они должны сверкать, колеса и хромированные детали экстерьера должны слепить, а салон должен выглядеть как только что с завода. С AERO любой желающий может поднять внешний вид своего автомобиля на новый уровень.

US Car Classics 2015 by ФОТО: Michael Suhl

При полете высоко в небе вплоть до высоты в 15 километров корпус самолета подвергается экстремальным испытаниям. Температура воздуха ниже, чем в самый суровый зимний мороз, и при этом самолет подвергается воздействию сильного солнечного излучения, от которого не защищают облака. В таких условиях требуется особая защита, которую обеспечивает керамическое покрытие профессионального уровня 10H AERO SHIELD DIAMOND. Оно защищает авиационную покраску от царапин, выцветания под воздействием ультрафиолетовых лучей и окисления, а также сохраняет блеск до 7 лет с момента нанесения.

Внутри салона чистоту и защиту от выцветания кожаных сидений, пластиковых, виниловых и резиновых деталей обеспечивает линейка продуктов для интерьера AERO, предназначенная для всех типов поверхностей в частных самолетах. Эти продукты образуют очень тонкое и гибкое покрытие, которое блокирует 99,9% ультрафиолетового излучения. Специальное средство предназначено для защиты тканей.

Готовим гидроцикл к сезону

Этим летом продавцы лодок, яхт и гидроциклов сообщают об очень высоком спросе на водный транспорт. И это понятно. Пока возможности путешествовать за границу ограничены, теплой погодой можно наслаждаться и здесь, на Балтийском море и в местных озерах.

Чтобы гидроцикл прослужил дольше, стоит обработать его средством, которое предотвратит выцветание, пожелтение корпуса и затормозит образование ржавчины, которая обычно сначала появляется в местах царапин на краске. Для этого прекрасно подойдет AERO SHIELD ENVY, одно из лучших средств защиты водного транспорта на рынке. Керамическое покрытие предотвращает прилипание инородных тел к корпусу, а уникальная формула предотвращает повреждение защитного слоя естественными химическими веществами. Покрытие также блокирует 99,9% ультрафиолетового излучения и отталкивает воду, снижая риск образования ржавчины.

Гидроцикл, обработанный этим средством, порадует его обладателя и окружающих безупречной чистотой и прослужит намного дольше.

Продукция для истинных фанатов авто

Со временем средства для обработки самолетов были адаптированы также для наземного транспорта, получающего теперь с продукцией AERO защиту такого уровня, которая необходима для самолетов, испытывающих гораздо более высокие колебания температуры и передвигающихся намного быстрее. Недаром эти продукты были высоко оценены Виктором Эдельброком, президентом культовой американской компании Edelbrock, занимающейся запчастями для автомобилей и мотоциклов.

Средства AERO очень популярны в странах, где автомобили - это больше, чем просто средство передвижения. Например, в США ярко выражен культ уличных спорткаров и ретро-автомобилей. Заботясь о мощности и техническом состоянии автомобилей, энтузиасты также думают об их внешнем виде. Поэтому полировка и обработка деталей - неотъемлемая часть увлечения автомобилями.

Однако это не означает, что керамическое покрытие необходимо только для специализированных автомобилей. Его можно и нужно использовать для любого транспортного средства, чтобы дольше сохранить первоначальное лакокрасочное покрытие кузова и избежать царапин.

Как позаботиться о машине?

Следует подчеркнуть, что средства AERO делятся на две категории. В одну входят простые в использовании продукты для покрытия воском и полировки. Необходимо вымыть поверхность, нанести воск салфеткой из микрофибры, дать высохнуть и отполировать сухой тканью или другим полировальным материалом. Кожаные сиденья и панели очищаются аналогичным образом. Подобную процедуру хотя бы раз в жизни выполнял каждый ответственный автоводитель.

US Car Classics 2015 by ФОТО: Michael Suhl