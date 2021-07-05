Пн, 5.07.2021
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Линда Мурниеце, предприниматель

Выигрыш до 100 000 евро: планируется розыгрыш среди тех, кто привился от Covid-19

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Партии правительственной коалиции поддержали идею организации розыгрышей денежных призов для жителей, привитых от Covid-19, чтобы мотивировать людей прививаться, заявил журналистам после совещания коалиции министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

"Лотерея или программы мотивации общества с игровыми элементами реализуются во многих частях мира, поэтому мы руководствуемся международной практикой для достижения главной цели", - заявил политик.

Министр сообщил, что лотерею планируется проводить с августа и она будет как еженедельной, так и ежемесячной, с перспективой на долгосрочность. У лотереи будет главный денежный приз - потенциально до 100 000 евро.

"Мы считаем, что в еженедельной лотерее должно быть много шансов на выигрыш. Чтобы у людей было много возможностей получить призы от 100 евро. По нашему мнению, для этих еженедельных призов потребуется большая амплитуда призов - в диапазоне от 100 евро до нескольких тысяч евро", - пояснил Павлютс, добавив, что в лотереях смогут участвовать и те, кто был привит от коронавируса в течение последних шести месяцев.

Политик также сообщил, что для реализации такого проекта, вероятно, потребуется разработка нового нормативного акта, возможно, даже закона о проведении розыгрышей вакцинации.

По словам Павлютса, Министерство здравоохранения также готовит ряд других предложений по стимулированию темпов вакцинации. Среди прочего будет предложено увеличить материальное стимулирование семейных врачей и направить дополнительные ресурсы на просвещение людей, особенно - пожилых. Политик также сообщил, что планируется привлечь Фонд интеграции общества и различные СМИ, в том числе нацменьшинств, для информирования и мотивации населения прививаться от Covid-19.

В то же время Минздрав работает с другими министерствами, чтобы предложить другие стимулы для вакцинации: например, выдачу билетов на различные мероприятия, дополнительные медицинские услуги для пожилых людей.

Как сообщалось ранее, к правительственному заседанию во вторник готовится ряд предложений, чтобы мотивировать людей прививаться от коронавируса.

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