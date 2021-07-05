Премьер-министр Люксембурга находится в тяжелом состоянии. У него диагностировали Covid-19

Правительство заявило, что 48-летнему премьер-министру придется провести в больнице от двух до четырех дней.
Источник в канцелярии премьер-министра сообщил AFP, что Беттель задыхался, но дышал самостоятельно.
Беттель получил первую дозу вакцины AstraZeneca от Covid-19 6 мая, однако вторую еще не получил.
27 июня Беттель добровольно вызвался отправиться на самоизоляцию из-за легких симптомов Covid-19. Он был госпитализирован в воскресенье. Тогда сообщалось, что премьер-министр в качестве меры предосторожности проведет в больнице 24 часа.
"В то время был обнаружен недостаточный уровень кислорода, и с тех пор за премьер-министром наблюдают, - заявили в правительстве. - Текущее состояние здоровья премьер-министра считается тяжелым, но стабильным".
Министру финансов Люксембурга Пьеру Грамену будет поручено продолжить преемственность правительства, но сам Беттель сможет справиться с большинством вопросов из больницы.
Беттель заметил первые симптомы Covid-19 менее чем через 48 часов после возвращения с саммита лидеров Европейского союза (ЕС) в Брюсселе, но никто из участников встречи не заболел.