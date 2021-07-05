Премьер-министр Люксембурга находится в тяжелом состоянии. У него диагностировали Covid-19

Правительство заявило, что 48-летнему премьер-министру придется провести в больнице от двух до четырех дней.

Источник в канцелярии премьер-министра сообщил AFP, что Беттель задыхался, но дышал самостоятельно.

Беттель получил первую дозу вакцины AstraZeneca от Covid-19 6 мая, однако вторую еще не получил.

27 июня Беттель добровольно вызвался отправиться на самоизоляцию из-за легких симптомов Covid-19. Он был госпитализирован в воскресенье. Тогда сообщалось, что премьер-министр в качестве меры предосторожности проведет в больнице 24 часа.

"В то время был обнаружен недостаточный уровень кислорода, и с тех пор за премьер-министром наблюдают, - заявили в правительстве. - Текущее состояние здоровья премьер-министра считается тяжелым, но стабильным".

Министру финансов Люксембурга Пьеру Грамену будет поручено продолжить преемственность правительства, но сам Беттель сможет справиться с большинством вопросов из больницы.