В Америке на своём рабочем месте был убит гольфист и отец двоих детей

Власти Атланты получили вызов о происшествии в гольф-клубе в 14:20 по местному времени.

Силлер получил огнестрельное ранение в голову на 10-й лунке поля для гольфа. Силлер, который также ежедневно работал в гольф-клубе, был объявлен мёртвым на месте происшествия.

Полиция сообщает, что подозреваемый въехал на поле для гольфа на пикапе и выстрелил в Силлера после того, как гольфист пошёл посмотреть, что происходит. Затем был произведён обыск конкретного пикапа, и в его багажнике были обнаружены ещё двое мертвецов. Один из них был владельцем данного автомобиля.

Власти сообщают, что личность подозреваемого до сих пор не установлена.

Силлер был женат. Вместе с женой они воспитывали двоих детей.