Вт, 6.07.2021
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Анита Муйжниеце, министр образования и науки

Видео ⟩ Сотрудники полиции возле Закюсалы пытались остановить моторную лодку без водителя

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

На прошлой неделе сотрудники Рижской муниципальной полиции (RPP) выехали в окрестности Малой Даугавы, где у набережной Закюсалы произошла авария - водитель упал с моторной лодки, сообщает передача Degpunktā.

Выехав на место происшествия, сотрудники правоохранительных органов заметили, что упавший водитель уже был в безопасности, потому что его подобрала проплывающая лодка.

Однако лодка, с которой упал мужчина, продолжила движение по кругу.

Было решено сразу предупредить все судоходные компании, чтобы они не подходили к этому месту.

Сотрудники полиции тем временем думали, как остановить лодку или вывести ее на берег.

Когда сотрудники приблизились к лодке, они поняли, что лодка скоро ударится о берег, и двигатель остановится.

Моторная лодка был повреждена, поэтому на место происшествия была вызвана Государственная полиция.

Водитель лодки был жив и здоров. Представители RPP подчеркивают, что положительным фактором стало то, что водитель надел спасательный жилет, а также шлем, что не регламентировано правилами, но, возможно, помогло мужчине в этой ситуации.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке

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