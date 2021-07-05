Видео ⟩ Сотрудники полиции возле Закюсалы пытались остановить моторную лодку без водителя

Выехав на место происшествия, сотрудники правоохранительных органов заметили, что упавший водитель уже был в безопасности, потому что его подобрала проплывающая лодка.
Однако лодка, с которой упал мужчина, продолжила движение по кругу.
Было решено сразу предупредить все судоходные компании, чтобы они не подходили к этому месту.
Сотрудники полиции тем временем думали, как остановить лодку или вывести ее на берег.
Когда сотрудники приблизились к лодке, они поняли, что лодка скоро ударится о берег, и двигатель остановится.
Моторная лодка был повреждена, поэтому на место происшествия была вызвана Государственная полиция.
Водитель лодки был жив и здоров. Представители RPP подчеркивают, что положительным фактором стало то, что водитель надел спасательный жилет, а также шлем, что не регламентировано правилами, но, возможно, помогло мужчине в этой ситуации.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке