Видео ⟩ Сотрудники полиции возле Закюсалы пытались остановить моторную лодку без водителя

Выехав на место происшествия, сотрудники правоохранительных органов заметили, что упавший водитель уже был в безопасности, потому что его подобрала проплывающая лодка.

Однако лодка, с которой упал мужчина, продолжила движение по кругу.

Было решено сразу предупредить все судоходные компании, чтобы они не подходили к этому месту.

Сотрудники полиции тем временем думали, как остановить лодку или вывести ее на берег.

Когда сотрудники приблизились к лодке, они поняли, что лодка скоро ударится о берег, и двигатель остановится.

Моторная лодка был повреждена, поэтому на место происшествия была вызвана Государственная полиция.

Водитель лодки был жив и здоров. Представители RPP подчеркивают, что положительным фактором стало то, что водитель надел спасательный жилет, а также шлем, что не регламентировано правилами, но, возможно, помогло мужчине в этой ситуации.