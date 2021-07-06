Самолет Ан-26 упал в море на Камчатке: на борту находились 28 человек

МЧС: на Камчатке пропала связь с самолетом Ан-2.



На борту, по предварительным данным, находятся 22 пассажира и шесть членов экипажа. Район маршрута Ан-26 исследуют два вертолета и спецсамолет.



Фото: GLP pic.twitter.com/o8U8hOHvAR