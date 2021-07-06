Самолет Ан-26 упал в море на Камчатке: на борту находились 28 человек

Ранее сообщалось, что в России самолет Ан-26, который выполнял пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану, не вышел на плановый сеанс связи днем 6 июля.
На борту самолета находились 22 пассажира, включая одного ребенка, и шестеро членов экипажа. Пассажиры - преимущественно жители поселка Палана. Среди пассажиров была глава поселка Палана Ольга Мохирева.
Среди причин возможного крушения рассматриваются отказ техники, плохая видимость и ошибка экипажа.
Гендиректор "Камчатское авиапредприятие", которому принадлежит самолет АН-26 1982 года выпуска, Алексей Храбров сообщил "Интерфаксу", что перед вылетом самолет был технически исправен.