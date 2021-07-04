Фото ⟩ В Эстонии политика возмутил внешний вид президента
В Эстонии член парламентской фракции EKRE Керт Кинго удивилась внешнему виду президента страны Керсти Кальюлайд в интервью ERR после велосипедного заезда. Об этом пишет Rus.Postimees.
В Эстонии член парламентской фракции EKRE Керт Кинго удивилась внешнему виду президента страны Керсти Кальюлайд в интервью ERR после велосипедного заезда. Об этом пишет Rus.Postimees.
"Неужели перед интервью не было минутки заглянуть в зеркало и немного привести себя в порядок?" - написала в соцсетях Кинго. На данный момент публикация уже удалена.
"Женщина-президент. Почему ERR показал такое интервью?" - спрашивала политик.
Комментируя публикацию Postimees, она спросила, почему медиа выпустили интервью в эфир и не дали возможность президенту предварительно привести себя в порядок перед зеркалом. "Она все-таки наша глава государства", - сказала она.
Но если саму Кальюлайд это интервью устраивает? "Это другой вопрос", - признала Кинго, добавив, что если одна сторона ничего не хочет приостанавливать, это могла бы сделать другая.
Публикацию Кинго удалила так как не ожидала, что отзыв будет таким невежливым.
Кальюлайд участвовала в третьем этапе Hawaii Express Estonian Cup, на Рапламааском марафоне, и среди женщин заняла 13 место.
К слову, это не первый раз, когда президент Эстонии оказалась в неоднозначной ситуации. Так, например, в августе прошлого года Керсти Кальюлайд на одном мероприятии в окружении мужчин под зонтами промокла до нитки.