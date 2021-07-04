Фото ⟩ В Эстонии политика возмутил внешний вид президента

"Неужели перед интервью не было минутки заглянуть в зеркало и немного привести себя в порядок?" - написала в соцсетях Кинго. На данный момент публикация уже удалена.

"Женщина-президент. Почему ERR показал такое интервью?" - спрашивала политик.

ФОТО: Kuvatõmmis

Комментируя публикацию Postimees, она спросила, почему медиа выпустили интервью в эфир и не дали возможность президенту предварительно привести себя в порядок перед зеркалом. "Она все-таки наша глава государства", - сказала она.

Но если саму Кальюлайд это интервью устраивает? "Это другой вопрос", - признала Кинго, добавив, что если одна сторона ничего не хочет приостанавливать, это могла бы сделать другая.

Публикацию Кинго удалила так как не ожидала, что отзыв будет таким невежливым.

Кальюлайд участвовала в третьем этапе Hawaii Express Estonian Cup, на Рапламааском марафоне, и среди женщин заняла 13 место.