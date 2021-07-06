Вт, 6.07.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Гол Романова не позволил "Тампе" досрочно выиграть Кубок Стэнли

Александр Романов ФОТО: USA Today Sports/Scanpix

В ночь на 6 июля состоялся четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли между командами "Тампа-Бэй Лайтнинг" и "Монреаль Канадиенс".

Встреча завершилась победой "Монреаля" в овертайме со счётом 3:2. Голами в составе "Монреаля" отметились Александр Романов и Джош Андерсон, который оформил дубль. У "Тампы" забивали Баркли Гудроу и Патрик Марун. Российские игроки Никита Кучеров и Михаил Сергачёв очков не набрали.

Отметим, что 21-летний Романов забросил свою первую шайбу в плей-офф НХЛ. Для российского защитника это третий матч в плей-офф и первый в финале Кубка Стэнли. В 54 матчах регулярного сезона Романов набрал 6 (1+5) очков.

Таким образом, "Монреаль" сократил отставание в серии - счёт 3:1 в пользу "Тампы". Пятый матч команды проведут в ночь на 8 июля.

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