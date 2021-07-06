ФОТО: Cleveland Monsters/Twitter

В американских СМИ появилась новая информация о трагически погибшем вратаре сборной Латвии по хоккею Матисе Кивлениексе.

Напомним, 24-летний Кивлениекс погиб во время вечеринки в городе Нови (штат Мичиган) вечером 4 июля, в День независимости США.

Детройтский новостной портал ClickOnDetroit сообщает, что Кивлениекс отдыхал в доме у Мэнни Легаси, который является тренером вратарей в команде "Коламбус Блю Джекетс". Легаси на протяжении долгих лет своей карьеры защищал ворота "Детройт Ред Уингз" и до сих пор живёт в городе Нови рядом с Детройтом.

ФОТО: скриншот с YouTube-канала Click On Detroit | Local 4 | WDIV

Изначально предполагалось, что смерть хоккеиста наступила из-за травмы головы, которую он получил, когда поскользнулся на бетоне, пытаясь избежать зарядов неисправного фейерверка.

Также изначально считалось, что Кивлениекс находился на праздновании Дня независимости США, но портал Daily Mail сообщает, что в доме Легаси проходила свадьба его дочери Сабрины. На сайте Zola.com можно найти информацию о бракосочетаниях, где в том числе указано, что Сабрина Легаси и Николас Хоуэлл вступили в брак именно 4 июля.

Daily Mail также пишет о том, что празднование свадьбы проходило в гавайском стиле. На фотографии, которую в своём Instagram разместил Элвис Мерзликин, можно заметить, что оба вратаря одеты в гавайские рубашки.

Мерзликин в своём посте поблагодарил всех, кто лично поддержал его в этот день, и извинился, что не смог ответить многим написавшим.

"Я тебя по-настоящему люблю, и мне будет тебя не хватать. Мы провели наш последний баскетбольный матч в бассейне, и ты покинул меня вскоре после этого. Лети высоко, маленький. Ты поймал свою последнюю шайбу. Ты будешь нашим ангелом-хранителем", - написал Мерзликин.

Причиной смерти Кивлениекса стала травма груди, полученная из-за случайного попадания заряда фейерверка, пишет агентство Associated Press со ссылкой на обнародованные полицией Нови результаты вскрытия.

Полиция Нови уже сообщила, что человек, который на вечеринке отвечал за пиротехнику, не был в состоянии алкогольного опьянения.