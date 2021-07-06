В Риге на человека упал обломок стены: спасатели освободили пострадавшего

Около 20.00 поступил вызов на улицу Матиса, где на человека упал обломок стены. Спасатели освободили пострадавшего и передали врачам.

Территория была ограничена, а информация передана в строительное управление Риги. Работу на месте происшествия продолжила полиция самоуправления.

Как сообщили в Рижской думе, хозяйственная постройка, от которой отвалился кусок стены, осмотрел инспектор строительного управления. Завтра его осмотрят специалисты департамента собственности Рижской думы.

Эксплуатация здания остановлена, подготовлено письмо его владельцам.