В Риге на человека упал обломок стены: спасатели освободили пострадавшего
В Риге в понедельник, 5 июля, в результате падения обломка стены здания пострадал человек, сообщили LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В Риге в понедельник, 5 июля, в результате падения обломка стены здания пострадал человек, сообщили LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Около 20.00 поступил вызов на улицу Матиса, где на человека упал обломок стены. Спасатели освободили пострадавшего и передали врачам.
Территория была ограничена, а информация передана в строительное управление Риги. Работу на месте происшествия продолжила полиция самоуправления.
Как сообщили в Рижской думе, хозяйственная постройка, от которой отвалился кусок стены, осмотрел инспектор строительного управления. Завтра его осмотрят специалисты департамента собственности Рижской думы.
Эксплуатация здания остановлена, подготовлено письмо его владельцам.
Хозяйственная постройка принадлежит владельцам квартир дома по ул. Матиса, 87. В этом доме более 30 квартир. Дом находится в ведении муниципального Rīgas namu pārvaldnieks. Часть здания принадлежит самоуправлению.