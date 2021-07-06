"Атмосфера была нарушена": сотрудники полиции провели проверку сертификатов Covid-19 во время концерта

Певица Александра Шпицберга и актриса Даце Бонате встретились на мемориальном концерте Брониславы Мартужевой на Лубанской эстраде. Были исполнены стихи и песни на слова Мартужевой, несущие глубокий духовный посыл, дающий слушателю возможность погрузиться в размышления, но при этом требующий серьезного погружения.

Однако, как сообщает Латвийское радио, атмосфера концерта была полностью нарушена вскоре после его начала из-за прибытия двух полицейских,

которые принялись ходить между рядами и требовать, чтобы зрители предъявили им сертификаты Covid-19, хотя проверка уже прошла на входе,

а места для зрителей были расположены на расстоянии. Сотрудники полиции перепроверили документы всех посетителей, что было довольно долгим процессом.

Певица Шпицберга призналась, что, видя, что происходит в зале, она даже какое-то время держала глаза закрытыми, чтобы иметь возможность сконцентрироваться на выступлении, которое также транслировалось в прямом эфире. "Чувства были довольно отчаянные, потому что их присутствие полностью испортило весь концерт. Стоя на сцене и видя, что там происходит, я временами даже закрывала глаза, пытаясь придерживаться правильных слов, чтобы не "сбиться" окончательно", - сообщила певица СМИ.

Бывший дирижер Айра Бирзиня также отметила, что присутствие на концерте сотрудников полиции было очень тревожным. Бирзиня прекрасно понимает, что все эти ситуации являются новыми, безопасность очень важна, но осуществлять контроль во время мероприятия - недопустимая практика, которая основательно губит культурное мероприятие.

"Я определенно поддерживаю то, что нужна система, как лучше всего это делать, но этого не может быть во время выступления. Должно быть элементарное культурное отношение и уважение к исполнителям и зрителям.

"На танцах, на дискотеке можно прогуляться среди танцоров и попросить сертификаты, но не на концерте или выступлении", - сказала Бирзиня.

Димитрий Коханов, и. о. начальника отдела полиции порядка Видземского региона Государственной полиции, сообщил Латвийскому радио, что это не будет обычной практикой. Он объяснил, что полиция несет основную ответственность за контроль за соблюдением организаторами ограничений в связи с Covid-19, но полиция обязана это делать, не мешая проведению мероприятия, насколько это возможно, до или после мероприятия.

Коханов назвал произошедшее в Лубане необычным случаем

и принес извинения организаторам концерта и зрителям от имени полиции.