Выходной для вакцинированных, увольнение для остальных: какие решения рассматривает правительство

Планируется, что работник должен получить сертификат до 15 сентября этого года. Поправки предусматривают также право работодателя приостановить выполнение рабочих обязанностей, перевести на другую должность или прекратить трудовые отношения с работником, который не получил до 15 сентября сертификат о вакцинации или факте перенесенной болезни.

Министерствам, участвующим в разработке законопроекта, поручено оценить соответствие вышеуказанных требований Конституции.

Предлагается предоставлять выходной после завершения вакцинации

​Министр экономики Янис Витенбергс предлагает предоставлять работающим людям оплачиваемый государством выходной день после завершения полного курса вакцинации, сообщила агентству LETA советник министра Винета Вилистере-Лаце.

С этой инициативой министр выступит сегодня на заседании правительства.

Сегодня, 6 июля, Кабинет Министров планирует оценить предложения ряда министерств министерств о мерах поощрения для людей, чтобы они более активно прививались от Covid-19.

Заседание правительства началось в 10 часов утра.

Ожидается, что правительство обсудит "определенные обязательства" по вакцинации против Covid-19 в определенных профессиях, заявил Кариньш журналистам в понедельник, 5 июля, после совещания коалиции.

По словам политика, необходима обязательная вакцинация людей, работающих в определенных профессиях, чтобы у клиентов был безопасный контакт и чтобы болезнь не передавалась в момент контакта с клиентом.

Премьер-министр отметил, что в настоящее время над этим вопросом работают специалисты и ожидает его обсуждения на заседании правительства во вторник, 5 июля. Накануне заседания правительства Кариньш не захотел называть конкретные профессии, потому что не знал точно, какие будут предложения экспертов. Обязательная вакцинация может быть распределена в зависимости от возможных контактов.

Министерства для содействия вакцинации предлагают в основном информационные кампании. Во сколько это обойдется?

Министерства для содействия вакцинации от Covid-19 предлагают в основном информационные кампании.

ФОТО: Paula Čurkste / LETA

Минздрав планирует выделить 1,22 млн евро на организацию лотереи для привитых в сотрудничестве с общественными СМИ. 110 тыс. евро планируется выделить на программу мотивации населения, предлагающую культурные и развлекательные возможности, например, вручение билетов в качестве приза.

Минздрав планирует выделить 2,58 млн евро на пересмотр финансовых стимулов для семейных врачей за охват вакцинацией. На расширенный обзвон населения и привлечение семейных врачей к этому процессу планируется выделить 800 тыс. евро. Также планируется подготовить информационные материалы и организовать образовательные региональные семинары для семейных врачей, способствовать постепенному переходу к обязательному участию семейных врачей в процессе вакцинации.

Минздрав планирует выделить 8 млн евро на привлечение ресурсов в практики семейных врачей. Для оказания реабилитационных услуг практикующим семейным врачам, участвующим в процессе вакцинации, планируется выделить 490 тыс. евро.

Кроме того, планируется провести общенациональную кампанию по различным информационным каналам, а 220 тыс. евро направить на информационную кампанию в национальных и региональных СМИ. На информационные мероприятия в цифровом пространстве о безопасности и необходимости вакцинации против Covid-19 планируется выделить 380 тыс. евро.