Выходной для вакцинированных, увольнение для остальных: какие решения рассматривает правительство

Предлагается обсудить ужесточение требований для непривитых
Работодатели смогут увольнять работников без ковид-сертификата
Предлагается предоставлять выходной после завершения вакцинации
Министерства предлагают в основном инфокампании
Сегодня, 6 июля, правительство рассматривает новые постановления относительно популяризации вакцинации и ограничений для непривитых. Публикуем главное, что известно к этому часу.
Министерства предлагают обсудить ужесточение требований для непривитых
Министерства предлагают для ускорения вакцинации обсудить ужесточение требований к людям, не привитым от Covid-19.
Правительство рассматривает обобщенные Минздравом предложения по увеличению охвата вакцинацией. План предусматривает в основном проведение информационных кампаний.
Минздрав обобщил и те предложения министерств, которые предусматривают более строгие требования в отношении невакцинированных.
Минобороны предлагает сделать вакцинацию обязательной для выполнения рабочих обязанностей в определенных отраслях с высоким риском заражения, а также усилить меры эпидемиологической безопасности для непривитых людей при посещении общественных мест,
чтобы снизить общие риски для общества. Для мотивации сотрудников к вакцинации вакцинированным может быть предоставлен дополнительный выходной день.
Министерство экономики соглашается с предложением Минобороны и рекомендует предоставить сотрудникам один дополнительный отпуск, оплачиваемый государством, после завершения полного цикла вакцинации. Эта мера будет стоить государственному бюджету от 18 до 28 миллионов евро, в зависимости от количества сотрудников, запрашивающих поддержку.
Министерство внутренних дел (МВД) предлагает ввести необходимую иммунизацию для сотрудников, чьи обязанности связаны с обеспечением непрерывности важных государственных функций и оказанием очных услуг людям.
Речь идет о сотрудниках Государственной полиции, Государственной пограничной охраны, Государственной пожарно-спасательной службы и Управления по делам гражданства и миграции.
МВД также рекомендует в законе предусмотреть предоставление вакцинированным сотрудникам одного дня оплачиваемого дополнительного отпуска. Предварительно в учреждениях МВД это будет стоить 885 309 евро. МВД также поддерживает сохранение ряда ограничений для непривитых лиц, таких как ограничения на собрания.
В свою очередь Минсвязи рекомендует определять вакцинацию отдельных сотрудников ведомства, как необходимую для выполнения служебных обязанностей.
Работодатели смогут увольнять работников без ковид-сертификата
Работодатель будет иметь право уволить сотрудника, не получившего ковид-сертификат до 15 сентября, постановил Кабинет министров. Также решено, что
вакцинация будет обязательной в медицинских, социальных, образовательных и других учреждениях.
До 14 июля Министерство юстиции в сотрудничестве с министерствами здравоохранения, благосостояния, экономики и финансов подготовит поправки к закону об управлении распространением инфекции Covid-19.
При разработке поправок будет предусмотрена обязанность работодателя не подвергать риску заражения общественные группы с особо высоким риском в случае заражения Covid-19.
Законопроект будет предусматривать обязанность работодателя предоставлять эпидемиологически безопасные услуги в медицинских, социальных и образовательных учреждениях, то есть поставщик услуг должен иметь сертификат о вакцинации или факте перенесенного заболевания.
Законопроект также предусматривает обязанность государства и самоуправлений предоставлять очно только эпидемиологически безопасные услуги, в то же время предусматривая возможность для лиц, не имеющих сертификата, очно получать только те услуги, которые невозможны удаленно.
Поправки к закону также предусматривают право работодателя запрашивать ковид-сертификат у сотрудников, чьи рабочие обязанности связаны с повышенным риском заразить других или заразиться самому.
Сертификат потребуется сотрудникам, которые очно предоставляют услуги в государственных и муниципальных учреждениях или чьи должностные обязанности имеют решающее значение для обеспечения непрерывности деятельности учреждения или предприятия.
Планируется, что работник должен получить сертификат до 15 сентября этого года. Поправки предусматривают также право работодателя приостановить выполнение рабочих обязанностей, перевести на другую должность или прекратить трудовые отношения с работником, который не получил до 15 сентября сертификат о вакцинации или факте перенесенной болезни.
Министерствам, участвующим в разработке законопроекта, поручено оценить соответствие вышеуказанных требований Конституции.
Предлагается предоставлять выходной после завершения вакцинации
Министр экономики Янис Витенбергс предлагает предоставлять работающим людям оплачиваемый государством выходной день после завершения полного курса вакцинации, сообщила агентству LETA советник министра Винета Вилистере-Лаце.
С этой инициативой министр выступит сегодня на заседании правительства.
Сегодня, 6 июля, Кабинет Министров планирует оценить предложения ряда министерств министерств о мерах поощрения для людей, чтобы они более активно прививались от Covid-19.
Заседание правительства началось в 10 часов утра.
Ожидается, что правительство обсудит "определенные обязательства" по вакцинации против Covid-19 в определенных профессиях, заявил Кариньш журналистам в понедельник, 5 июля, после совещания коалиции.
По словам политика, необходима обязательная вакцинация людей, работающих в определенных профессиях, чтобы у клиентов был безопасный контакт и чтобы болезнь не передавалась в момент контакта с клиентом.
Премьер-министр отметил, что в настоящее время над этим вопросом работают специалисты и ожидает его обсуждения на заседании правительства во вторник, 5 июля. Накануне заседания правительства Кариньш не захотел называть конкретные профессии, потому что не знал точно, какие будут предложения экспертов. Обязательная вакцинация может быть распределена в зависимости от возможных контактов.
Министерства для содействия вакцинации предлагают в основном информационные кампании. Во сколько это обойдется?
Министерства для содействия вакцинации от Covid-19 предлагают в основном информационные кампании.
Минздрав планирует выделить 1,22 млн евро на организацию лотереи для привитых в сотрудничестве с общественными СМИ. 110 тыс. евро планируется выделить на программу мотивации населения, предлагающую культурные и развлекательные возможности, например, вручение билетов в качестве приза.
Минздрав планирует выделить 2,58 млн евро на пересмотр финансовых стимулов для семейных врачей за охват вакцинацией. На расширенный обзвон населения и привлечение семейных врачей к этому процессу планируется выделить 800 тыс. евро. Также планируется подготовить информационные материалы и организовать образовательные региональные семинары для семейных врачей, способствовать постепенному переходу к обязательному участию семейных врачей в процессе вакцинации.
Минздрав планирует выделить 8 млн евро на привлечение ресурсов в практики семейных врачей. Для оказания реабилитационных услуг практикующим семейным врачам, участвующим в процессе вакцинации, планируется выделить 490 тыс. евро.
Кроме того, планируется провести общенациональную кампанию по различным информационным каналам, а 220 тыс. евро направить на информационную кампанию в национальных и региональных СМИ. На информационные мероприятия в цифровом пространстве о безопасности и необходимости вакцинации против Covid-19 планируется выделить 380 тыс. евро.
Министерство здравоохранения также планирует выделить 102 тыс. евро на повышение интенсивности выездной вакцинации на мероприятиях и рабочих местах.
Прочие министерства
Министерство экономики планирует выделить 400 тыс. евро на информационную кампанию, чтобы обратиться к предприятиям, работодателям и работникам. 68 тыс. евро планируется выделить на анализ динамики вакцинации, чтобы обеспечить обществу основанную на данных информацию.
Министерство образования и науки (IZM) планирует организовать ежегодную конференцию для руководителей и специалистов образовательных учреждений и управлений образования, семинар для профессиональных учебных заведений и колледжей. Также министерство подготовит и распространит информацию о рисках рабочей среды, если непривитые лица продолжат работать.
IZM планирует публичную лекцию о штаммах вирусов и вакцинах, семинар для университетов о преимуществах вакцинации и другие мероприятия. Преимущества вакцинации будут также разъясняться молодежи.
Минфин планирует разослать всем сотрудникам Службы государственных доходов приглашения на вакцинацию. Также учреждения Минфина продолжат информационные кампании, запланированы опросы сотрудников, чтобы выяснить охват вакцинацией, и повторная коллективная вакцинация.
Министерство культуры планирует выделить 400 тыс. евро как поддержку неправительственным организациям в информировании населения о вакцинации от Covid-19."
Министерство благосостояния планирует встречи, семинары и рассылку приглашений на вакцинацию подведомственным учреждениям.
В Минобороны планируется организовать встречи с сотрудниками, чтобы проинформировать о важности, необходимости и пользе вакцинации.
Министерство внутренних дел планирует разработать и в сотрудничестве с подведомственными учреждениями провести анонимный опрос тех, кто работает в этом секторе, чтобы выяснить причины, по которым некоторые сотрудники предпочитают не вакцинироваться. На основании данных опроса министерство будет проводить целевые коммуникационные мероприятия.
Министерство юстиции будет различными способами мотивировать тех, кто работает в сфере юстиции, а МИД продолжит информационную кампанию о безопасных поездках.