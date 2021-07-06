Выходной для вакцинированных, увольнение для остальных: новые решения правительства

До 14 июля Министерство юстиции в сотрудничестве с министерствами здравоохранения, благосостояния, экономики и финансов подготовит поправки к закону об управлении распространением инфекции Covid-19.
При разработке поправок будет предусмотрена обязанность работодателя не подвергать риску заражения общественные группы с особо высоким риском в случае заражения Covid-19.
Законопроект будет предусматривать обязанность работодателя предоставлять эпидемиологически безопасные услуги в медицинских, социальных и образовательных учреждениях, то есть поставщик услуг должен иметь сертификат о вакцинации или факте перенесенного заболевания.
Законопроект также предусматривает обязанность государства и самоуправлений предоставлять очно только эпидемиологически безопасные услуги, в то же время предусматривая возможность для лиц, не имеющих сертификата, очно получать только те услуги, которые невозможны удаленно.
Поправки к закону также предусматривают право работодателя запрашивать ковид-сертификат у сотрудников, чьи рабочие обязанности связаны с повышенным риском заразить других или заразиться самому.
Сертификат потребуется сотрудникам, которые очно предоставляют услуги в государственных и муниципальных учреждениях или чьи должностные обязанности имеют решающее значение для обеспечения непрерывности деятельности учреждения или предприятия.
Планируется, что работник должен получить сертификат до 15 сентября этого года. Поправки предусматривают также право работодателя приостановить выполнение рабочих обязанностей, перевести на другую должность или прекратить трудовые отношения с работником, который не получил до 15 сентября сертификат о вакцинации или факте перенесенной болезни.
Министерствам, участвующим в разработке законопроекта, поручено оценить соответствие вышеуказанных требований Конституции.
Предлагается предоставлять выходной после завершения вакцинации
Министр экономики Янис Витенбергс предлагает предоставлять работающим людям оплачиваемый государством выходной день после завершения полного курса вакцинации, сообщила агентству LETA советник министра Винета Вилистере-Лаце.
С этой инициативой министр выступит сегодня на заседании правительства.
Сегодня, 6 июля, Кабинет Министров планирует оценить предложения ряда министерств министерств о мерах поощрения для людей, чтобы они более активно прививались от Covid-19.
Заседание правительства началось в 10 часов утра.
Ожидается, что правительство обсудит "определенные обязательства" по вакцинации против Covid-19 в определенных профессиях, заявил Кариньш журналистам в понедельник, 5 июля, после совещания коалиции.
По словам политика, необходима обязательная вакцинация людей, работающих в определенных профессиях, чтобы у клиентов был безопасный контакт и чтобы болезнь не передавалась в момент контакта с клиентом.
Премьер-министр отметил, что в настоящее время над этим вопросом работают специалисты и ожидает его обсуждения на заседании правительства во вторник, 5 июля. Накануне заседания правительства Кариньш не захотел называть конкретные профессии, потому что не знал точно, какие будут предложения экспертов. Обязательная вакцинация может быть распределена в зависимости от возможных контактов.
Привитые и переболевшие в контролируемых коллективах могут не носить маски
Лица, вакцинированные от Covid-19 или переболевшие им, могут не носить маски в контролируемых группах, даже если в помещении есть люди, не соответствующие этим условиям.
Как пояснили в Минздраве, требование может быть отменено, поскольку доказано, что риск распространения инфекции среди этих лиц невелик.
Люди с ковид-сертификатом могут не носить маски на рабочих местах, в любительских коллективах, учебных заведениях и других подобных местах, где можно контролировать наличие сертификатов о вакцинации или факте перенесенной болезни.
В то же время маски и при наличии сертификатов нужно будет носить в социально "неконтролируемой" среде, такой как общественный транспорт, магазины.
До сих пор вакцинированные и переболевшие могли не носить маски в контролируемых группах только в том случае, если все люди в помещении соответствовали вышеуказанным условиям.
При снижении кумулятивного показателя ниже 20 отменят требование конкретной площади на каждого посетителя
Если 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 упадет ниже 20 на 100 000 человек, будет отменено требование обеспечения конкретной площади помещения на одного посетителя, как и требование о фиксированных персонализированных сидячих местах.
Если 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения меньше 20, будет введен ряд послаблений мер эпидемиологической безопасности до тех пор, пока он не превысит 25. С ростом заболеваемости выше 25 автоматически восстанавливаются условия, которые были действительны для показателя заболеваемости от 99 до 20.
Требования к площади на посетителя не нужно будет соблюдать:
в библиотеках,
архивах,
на ярмарках,
культурных объектах,
местах религиозной деятельности,
в торговых точках и на аналогичных объектах,
на спортивных тренировках (занятиях),
спортивных мероприятиях, в том числе в общественных плавательных бассейнах.
Также предусматривается, что маски будут использоваться в закрытых помещениях только там, где много людей и невозможно соблюдать дистанцию в два метра, например, в общественном транспорте или в других местах с большим потоком людей.
Кроме того, при низком уровне заболеваемости можно будет собираться не более 50 человек в помещении и не более 100 человек на открытом воздухе, включая частные и общественные мероприятия, похороны, крещения, группы психологической помощи, шествия и пикеты.
Также предусматривается, что при низких показателях заболеваемости вакцинированные и переболевшие могут не соблюдать требования дистанции, и на таких мероприятиях сможет находиться до 1000 человек в помещении и до 2000 человек на открытом воздухе.
Одна доза вакцины для переболевших будет приравнена к полному курсу вакцинации
Планируется, что люди, переболевшие Сovid-19, смогут получить сертификат о вакцинации, получив одну дозу вакцины из двух в течение 180 дней после лабораторно подтвержденного положительного результата теста на Covid-19, предусматривают утвержденные поправки.
Сертификат о вакцинации для переболевших и получивших разовую дозу вакцины будет доступен с 21 июля, когда будут внесены необходимые изменения в систему создания сертификата о вакцинации.
Это решение основано на недавних исследованиях эффективности вакцин и рекомендациях Совета Европы.
Уменьшен объем предоставляемых данных в анкете covidpass.lv
Правительство постановило уменьшить объем предоставляемых сведений в информационной системе надзора за лицами covidpass.lv.
Объем данных будет зависеть от того, должен ли человек придерживаться самоизоляции после приезда.
подтверждение наличия действующего сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании.
Лица, на которых распространяются условия самоизоляции, должны дополнительно указать:
способ и время въезда в Латвию,
страны, в которых лицо находилось,
контактную информацию, включая адрес проживания или пребывания в Латвии.
Потенциальный рост заболеваемости осенью планируется устранять стратегией "быстрое закрытие - быстрое открытие"
Осенью с ростом заболеваемости Covid-19 будет осуществляться стратегия "быстрое закрытие - быстрое открытие" с быстрым внедрением упреждающих мер по предотвращению устойчиво высокой заболеваемости, заявил советник министра здравоохранения Даниэля Павлютса Каспар Берзиньш, представляя план Минздрава на осень.
По мнению Минздрава, важно своевременно вводить ограничения, потому что при достижении неконтролируемого высокого уровня заболеваемости снижение заболеваемости происходит медленно, что приводит к еще большим экономическим и социальным потерям. Поэтому
необходимо своевременно вводить комплексные, простые, одинаковые для всех отраслей меры безопасности, опережая рост заболеваемости,
а затем с ее снижением отменять ограничения, что позволяет обществу функционировать в режиме минимальных ограничений.
Десять задач
Чтобы своевременно и всесторонне подготовиться к росту заболеваемости осенью, нужно выполнить десять задач.
В задачи входит:
обеспечение максимально широкого охвата вакцинацией и необходимого потенциала для тестирования,
разработка мер эпидемиологической безопасности для отраслей и планов действий в чрезвычайных ситуациях,
введение требований безопасности и улучшение мер контроля,
инвестиции в инфраструктуру и мероприятия, повышающие эпидемиологическую безопасность,
улучшение эпидемиологического надзора за лицами, находящимися в самоизоляции и карантине,
подготовка к ревакцинации, обеспечение мер поддержки уязвимых групп, а также организация, совершенствование и упрощение действующих правил эпидемиологической безопасности.
Многорежимный подход
Осенью также планируется применять многорежимный подход. В случае низкой заболеваемости"Covid-19 (менее 20 случаев) можно будет шире организовать деятельность в небезопасном режиме, то есть не требуя от присутствующих вакцинации, теста или факта перенесенного заболевания.
При низком риске соблюдаются только основные эпидемиологические требования: дистанция, использование масок в помещениях при большом скоплении людей, обеспечение вентиляции и ограничения на собрания.
В случае среднего риска передачи Covid-19 (от 20 до 99 случаев) предоставление мероприятий и услуг происходит в основном в безопасном и частично безопасном режиме. При среднем риске вводятся более жесткие требования для лиц, работающих в частично безопасном и небезопасном режиме - отраслевые протоколы эпидемиологической безопасности.
В случае высокой заболеваемости (от 100 до 199 случаев) вводятся ограничения на очную деятельность, чтобы снизить мобильность населения, максимально перейти на удаленную работу и удаленное оказание услуг.
В случае очень высокой заболеваемости (более 200 случаев) будут приняты меры по быстрому и значительному снижению мобильности населения, чтобы остановить быстрое распространение вируса. В этом случае будет реализован разработанный правительством весной сценарий D+.
На похоронах и свадьбах с ковид-сертификатами смогут присутствовать до 250 человек
В похоронах, свадьбах и крестинах смогут участвовать до 250 человек с ковид-сертификатами, предусматривают поправки к правилам правительства о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19, утвержденные Кабмином.
Действующие правила предусматривают, что на открытом воздухе могут собираться до 20 человек, а в помещении до десяти человек.
Требование сертификата не распространяется на детей младше 12 лет.
В то же время на этих мероприятиях должны быть обеспечены строгие требования эпидемиологической безопасности, например, контроль на входе для предъявления сертификатов.
Поправки также предусматривают, что услуги по организации питания на свадьбах и похоронах могут предоставляться и после 24:00.
"Свадьбы, крещения и похороны - это важные жизненные события, поэтому, учитывая эпидемиологическую ситуацию, их можно организовать на более облегченных условиях по сравнению с другими мероприятиями или услугами", - заявили в Минэкономики.
Въезжающие из РФ и Беларуси должны будут делать тест в месте пересечения границы
Если въезжающие в Латвию из России и Беларуси не могут предоставить документы о вакцинации от Covid-19 или тестировании, они должны будут сдать тест в пункте пересечения границы и в случае положительного результата отправиться в изоляцию.
Действующие нормы предусматривают, что лицо, въезжающее в Латвию из вышеупомянутых стран, должно немедленно, но не позднее чем в течение 24 часов, сдать тест на Covid-19 в ближайшем доступном пункте тестирования за свой счет.
Исключения
Тест на границе не нужно делать детям младше 12 лет, а также аккредитованным в Латвии сотрудникам иностранных дипломатических представительств, международных организаций и их представительств и членам их семей, латвийским или иностранным дипломатическим курьерам.
Также не будут проходить тест лица, которые приезжают в Латвию по приглашению президента, Сейма, Кабинета министров или его члена, Конституционного суда, Верховного суда, Государственного контроля или министерства.
Такое регулирование необходимо потому, что новый более заразный штамм коронавируса "дельта" стремительно распространяется в России.
Человек будет ждать результата теста на пропускном пункте и может покинуть его только после разрешения пограничной охраны.
Если тест положительный
Если результат теста на Covid-19 будет положительным или человек отказывается пройти этот тест, он обязан немедленно отправиться в обязательную изоляцию в одну из гостиниц из списка Латвийского агентства инвестиций и развития.
Постановление вступит в силу 12 июля.
Министр транспорта Талис Линкайтс заявил на заседании правительства, что ежедневно границу Латвии с третьими странами в обоих направлениях пересекают примерно 300 человек, и 90% этого количества составляют дальнобойщики, которые ввозят в страну сравнительно мало случаев Covid- 19.
Министерства для содействия вакцинации предлагают в основном информационные кампании. Во сколько это обойдется?
Министерства для содействия вакцинации от Covid-19 предлагают в основном информационные кампании.
Минздрав планирует выделить 1,22 млн евро на организацию лотереи для привитых в сотрудничестве с общественными СМИ. 110 тыс. евро планируется выделить на программу мотивации населения, предлагающую культурные и развлекательные возможности, например, вручение билетов в качестве приза.
Минздрав планирует выделить 2,58 млн евро на пересмотр финансовых стимулов для семейных врачей за охват вакцинацией. На расширенный обзвон населения и привлечение семейных врачей к этому процессу планируется выделить 800 тыс. евро. Также планируется подготовить информационные материалы и организовать образовательные региональные семинары для семейных врачей, способствовать постепенному переходу к обязательному участию семейных врачей в процессе вакцинации.
Минздрав планирует выделить 8 млн евро на привлечение ресурсов в практики семейных врачей. Для оказания реабилитационных услуг практикующим семейным врачам, участвующим в процессе вакцинации, планируется выделить 490 тыс. евро.
Кроме того, планируется провести общенациональную кампанию по различным информационным каналам, а 220 тыс. евро направить на информационную кампанию в национальных и региональных СМИ. На информационные мероприятия в цифровом пространстве о безопасности и необходимости вакцинации против Covid-19 планируется выделить 380 тыс. евро.
Министерство здравоохранения также планирует выделить 102 тыс. евро на повышение интенсивности выездной вакцинации на мероприятиях и рабочих местах.
Прочие министерства
Министерство экономики планирует выделить 400 тыс. евро на информационную кампанию, чтобы обратиться к предприятиям, работодателям и работникам. 68 тыс. евро планируется выделить на анализ динамики вакцинации, чтобы обеспечить обществу основанную на данных информацию.
Министерство образования и науки (IZM) планирует организовать ежегодную конференцию для руководителей и специалистов образовательных учреждений и управлений образования, семинар для профессиональных учебных заведений и колледжей. Также министерство подготовит и распространит информацию о рисках рабочей среды, если непривитые лица продолжат работать.
IZM планирует публичную лекцию о штаммах вирусов и вакцинах, семинар для университетов о преимуществах вакцинации и другие мероприятия. Преимущества вакцинации будут также разъясняться молодежи.
Минфин планирует разослать всем сотрудникам Службы государственных доходов приглашения на вакцинацию. Также учреждения Минфина продолжат информационные кампании, запланированы опросы сотрудников, чтобы выяснить охват вакцинацией, и повторная коллективная вакцинация.
Министерство культуры планирует выделить 400 тыс. евро как поддержку неправительственным организациям в информировании населения о вакцинации от Covid-19."
Министерство благосостояния планирует встречи, семинары и рассылку приглашений на вакцинацию подведомственным учреждениям.
В Минобороны планируется организовать встречи с сотрудниками, чтобы проинформировать о важности, необходимости и пользе вакцинации.
Министерство внутренних дел планирует разработать и в сотрудничестве с подведомственными учреждениями провести анонимный опрос тех, кто работает в этом секторе, чтобы выяснить причины, по которым некоторые сотрудники предпочитают не вакцинироваться. На основании данных опроса министерство будет проводить целевые коммуникационные мероприятия.
Министерство юстиции будет различными способами мотивировать тех, кто работает в сфере юстиции, а МИД продолжит информационную кампанию о безопасных поездках.
Правительство выделило 16,9 млн евро на доплаты медикам
Правительство решило выделить 16,9 млн евро из средств на непредвиденные обстоятельства на доплаты врачам и работникам, участвующим в ограничении пандемии Covid-19, до конца сентября.
Основываясь на прогнозах о том, что заболеваемость Covid-19 останется стабильно низкой до сентября, но все еще необходимо обеспечивать процесс лечения и ограничения инфекции, Министерство здравоохранения пересмотрело размер доплат. Предусмотрено, что в будущем
доплаты в размере до 100% ежемесячной зарплаты будут получать работники, которые непосредственно участвуют в лечении, тестировании, уходе на дому или оказании вторичной амбулаторной помощи пациентам с Covid-19
С уменьшением риска контактов с зараженными в дальнейшем медики Службы неотложной медицинской помощи и приемных отделений больниц, где лечатся пациенты с Covid-19, будут получать надбавку в размере до 50% от ежемесячной зарплаты, а работники приемных отделений других больниц - до 25% от зарплаты.
Снижение доплат
До 25% снижен размер доплат для семейных врачей, у которых наблюдается снижение количества пациентов с Covid-19, однако по-прежнему нужно обеспечивать наблюдение за больными и переболевшими.
Доплаты до 50% предусмотрены для определенных работников Центра профилактики и контроля заболеваний, а определенным сотрудникам Министерства здравоохранения и Национальной службы здравоохранения доплаты снижены до 15%.
Дополнительно выделено 1,37 миллиона евро для обеспечения больницам резервных накоплений на отпускные.
С 12 июля - новая общенациональная кампания по содействию вакцинации
12 июля стартует новая общенациональная кампания по популяризации вакцинации от Covid-19, которая будет включать в себя наружную рекламу и более широко задействует СМИ, сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс на заседании правительства.
"С 12 июля мы продолжим с новой кампанией, с новым месседжем и установками, и одна из наших основных задач - добиться максимальной видимости в окружающей среде", - сказал министр.
В рамках кампании
планируется размещение наружной рекламы в различных форматах в Риге, Даугавпилсе, Елгаве, Резекне, Валмиере, Цесисе, Лиепае, Сигулде, Тукумсе и Вентспилсе.
Планируется также разместить плакаты в публичном пространстве всех самоуправлений, на афишных тумбах и досках объявлений, в лифтах многоквартирных домов и в отделениях "Latvijas Pasts".
При помощи мобильных трейлеров также планируется распространение листовок в местах скопления людей, на мероприятиях и в медицинских учреждениях.
В кампании будут участвовать социальные сети, телеканалы и радиостанции, а также ведущие новостные порталы.
На заседании правительства министр представил новые плакаты с рекламой вакцинации. В них фигурируют такие лозунги, как "Без вакцины нет победы" и "Без вакцины нет учебы - вакцинируйтесь!".
Лотерея
Павлютс также сообщил о лотерее для привитых, в ходе которой каждую неделю планируется розыгрыш пяти призов, по одному для каждого региона Латвии. Кроме того, каждую неделю будет разыгрываться 100 призов по 100 евро каждый и 100 призов для посещения культурных, спортивных или развлекательных мероприятий. Планируется также ежемесячный розыгрыш. Имена победителей будут опубликованы на сайте manavakcina.lv.
Главный приз - ноябрьский финальный розыгрыш для пяти человек в прямом эфире телешоу. Будет разыгрываться большая награда в размере 100 000 евро и малые награды.
В то же время планируется проводить еженедельные розыгрыши для пожилых людей старше 60 лет.
Будет создан социально-экономический портрет вакцинированных от Covid-19
Кабмин поддержал предложение Министерства экономики о создании социально-экономического портрета лиц, начавших вакцинацию от Covid-19 и завершивших вакцинацию.
"Создание социально-экономического портрета этих групп на основе данных, уже имеющихся о них в национальных информационных системах, и объединение этих данных в единый массив псевдонимизированных данных станет важным источником для понимания важности вакцинации для общества в целом и в отдельных секторах", - считает министерство.
Зачем?
По мнению министерства, эти данные могут послужить важным источником информации для принятия дальнейших решений по реализации и эффективности мер по ограничению распространения Covid-19, а также для выявления наиболее уязвимых групп лиц.
Поддержанные правительством поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19 предусматривают, что Центральное статистическое управление (CSP) раз в две недели на основе данных Национальной службы здравоохранения о людях, завершивших вакцинацию, будет связывать персональные коды этих людей с имеющимися в распоряжении CSP данными о них. Далее персональные коды будут удалены.
Министерство экономики будет анализировать упомянутые данные в течение максимум двух недель с момента получения и регулярно представлять подготовленную информацию Межведомственной координационной группе для дальнейшей работы.
Минэкономики полагает, что полученные данные позволят более успешно и целенаправленно продвигать вакцинацию от Covid-19, а также более целенаправленно и точно управлять ограничительными мерами, тем самым снижая затраты для экономики.