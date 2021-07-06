Выходной для вакцинированных, увольнение для остальных: новые решения правительства

Привитые и переболевшие в контролируемых коллективах могут не носить маски

Лица, вакцинированные от Covid-19 или переболевшие им, могут не носить маски в контролируемых группах, даже если в помещении есть люди, не соответствующие этим условиям.

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

Как пояснили в Минздраве, требование может быть отменено, поскольку доказано, что риск распространения инфекции среди этих лиц невелик.

Люди с ковид-сертификатом могут не носить маски на рабочих местах, в любительских коллективах, учебных заведениях и других подобных местах, где можно контролировать наличие сертификатов о вакцинации или факте перенесенной болезни.

В то же время маски и при наличии сертификатов нужно будет носить в социально "неконтролируемой" среде, такой как общественный транспорт, магазины.

До сих пор вакцинированные и переболевшие могли не носить маски в контролируемых группах только в том случае, если все люди в помещении соответствовали вышеуказанным условиям.

При снижении кумулятивного показателя ниже 20 отменят требование конкретной площади на каждого посетителя

Если 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 упадет ниже 20 на 100 000 человек, будет отменено требование обеспечения конкретной площади помещения на одного посетителя, как и требование о фиксированных персонализированных сидячих местах.

Если 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения меньше 20, будет введен ряд послаблений мер эпидемиологической безопасности до тех пор, пока он не превысит 25. С ростом заболеваемости выше 25 автоматически восстанавливаются условия, которые были действительны для показателя заболеваемости от 99 до 20.

Требования к площади на посетителя не нужно будет соблюдать:

в библиотеках,

архивах,

на ярмарках,

культурных объектах,

местах религиозной деятельности,

в торговых точках и на аналогичных объектах,

на спортивных тренировках (занятиях),

спортивных мероприятиях, в том числе в общественных плавательных бассейнах.

Также предусматривается, что маски будут использоваться в закрытых помещениях только там, где много людей и невозможно соблюдать дистанцию в два метра, например, в общественном транспорте или в других местах с большим потоком людей.

Кроме того, при низком уровне заболеваемости можно будет собираться не более 50 человек в помещении и не более 100 человек на открытом воздухе, включая частные и общественные мероприятия, похороны, крещения, группы психологической помощи, шествия и пикеты.

Также предусматривается, что при низких показателях заболеваемости вакцинированные и переболевшие могут не соблюдать требования дистанции, и на таких мероприятиях сможет находиться до 1000 человек в помещении и до 2000 человек на открытом воздухе.

Одна доза вакцины для переболевших будет приравнена к полному курсу вакцинации

Планируется, что люди, переболевшие Сovid-19, смогут получить сертификат о вакцинации, получив одну дозу вакцины из двух в течение 180 дней после лабораторно подтвержденного положительного результата теста на Covid-19, предусматривают утвержденные поправки.