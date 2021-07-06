С сентября повысится зарплата учителей и дошкольных педагогов

Как отмечает Министерство образования и науки (МОН), это первый шаг к постепенному сокращению разрыва в оплате труда учителей дошкольных учреждений и учителей других уровней и видов образования.

Самоуправления информировали МОН о том, что с 2021/2022 учебного года изменения коснутся 30 школ, в том числе 19 средних школ будут преобразованы в основные или присоединены к другим средним школам, а четыре основные школы и одна начальная школа будут ликвидированы. МОН считает, что государственное финансирование для зарплат учителей должно быть увеличено в тех школах, куда перейдут ученики.