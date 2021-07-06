С сентября повысится зарплата учителей и дошкольных педагогов
С сентября минимальная ставка заработной платы учителей общеобразовательных школ будет увеличена до 830 евро, а дошкольных педагогов - до 872 евро, постановил Кабинет министров.
С сентября минимальная ставка заработной платы учителей общеобразовательных школ будет увеличена до 830 евро, а дошкольных педагогов - до 872 евро, постановил Кабинет министров.
Минимальная ставка оплаты труда учителей общеобразовательных школ вырастет на 5,1%, дошкольных педагогов - на 10,4%.
Осенью будут повышены также минимальные ставки заработной платы руководителей учреждений профессионального образования, общего образования и обучения по интересам, а также методистов.
Как отмечает Министерство образования и науки (МОН), это первый шаг к постепенному сокращению разрыва в оплате труда учителей дошкольных учреждений и учителей других уровней и видов образования.
Неравенство возникает из-за того, что нагрузка педагогов дошкольного образования составляет 40 рабочих часов в неделю, а других педагогов - 30 рабочих часов в неделю.
Самоуправления информировали МОН о том, что с 2021/2022 учебного года изменения коснутся 30 школ, в том числе 19 средних школ будут преобразованы в основные или присоединены к другим средним школам, а четыре основные школы и одна начальная школа будут ликвидированы. МОН считает, что государственное финансирование для зарплат учителей должно быть увеличено в тех школах, куда перейдут ученики.