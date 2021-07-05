Видео ⟩ Помочился на дверь отделения полиции: юный эстонский тиктокер ради популярности переступил черту

В конце июня в Tiktok стал распространяться видеоклип: на мобильный телефон был заснят совершенный в центре Курессааре "подвиг". Алкоголь сделал из воробья орла, прокомментировали увидевшие клип люди.

Полиция подтвердила, что помочившийся на полицейский автомобиль и затем ногой ударивший по зеркалу заднего вида молодой человек был действительно пьян, передает Saarte Hääl.

"Островитяне снова стали суровыми ребятами", - говорится в одном из сотни комментариев.

Другой поправляет: "Совершенно уверен, что речь все-таки идет о жителе материка, который продемонстрировал силу на Сааремаа".

"Пярнусец", - предположил третий.

Ведущий следователь Курессаареского отделения полиции Прийт Сепп подтвердил, что на видео был заснят приехавший повеселиться на Сааремаа житель материка.

В соцсети Tiktok можно найти видео с хэштегом #parmlivesmatter (жизни алкашей важны - прим.ред.), которые были сделаны той же компанией, содержание роликов - развлечения и сквернословие на пьяную голову.

Новый тренд

Снятое в Курессааре видео набрало свыше 200 комментариев, мнения разделились от одной крайности до другой.

"Респект этому молодому человеку. Какая смелость. Благодарю", - пишет человек под ником лорд Кохв. Возможно, это ирония.

"Бывают же дураки. Это современный новый тренд?" - спрашивает еще один комментатор.

"Публикуем видео в интернете, чтобы уж точно поплатиться за него", - отмечает другой.

На данный момент в Tiktok набрано более 120 000 просмотров. Один из хэштегов, добавленных к видео, указывает на цель - вирусное распространение клипа.

"Полиция установила личность этого человека, и сейчас 17-летний молодой человек находится в Курессаареском отделении полиции, где проходят следственные мероприятия", - ранее завила в комментарии для Saarte Hääl полиция.

Через несколько дней выяснилось, что внимания оказалось недостаточно и в Tiktok появилось другое снятое в Курессааре видео. На этот раз с пояснением: "Еще один товарищ решил поиграть в tough guy (крутого парня - прим.ред.)".

На видео заснято, как пьяный подросток подходит к Курессаарескому отделению полиции, сквернословит и опорожняет мочевой пузырь на гаражную дверь, при этом сам всем это снимает на камеру.

Лавина мата

На видео слышна непрекращающаяся лавина матерной брани. Затем молодой человек направляется в сторону полицейских машин и ударяет по ним ногой, при этом называя полицейских ментами и посылая их матом.

Прийт Сепп уточнил, что оба ролика были сняты в субботу и между двумя инцидентами прошло несколько часов. "Герой" обоих роликов - тот же самый юный житель материка. «В отношении молодого человека начато производство о проступке, и до назначения наказания полиция еще собирает доказательства», - сказал Сепп.