ФОТО: Пресс-фото

Сто лет назад четверть мира находилась под властью Великобритании: в ее империи, охватывавшей пять континентов, проживало 400 миллионов человек. Как могло крошечное островное государство стать одной из величайших империй в мире?

От Индии до Карибского бассейна, от Африки до Австралазии, британское колониальное владычество наложило свой отпечаток на каждый уголок земного шара необыкновенными зданиями, которые воплотили в себе характер и огромные масштабы британской власти. Где она смогла установить свой флаг на многие-многие века, а откуда ее прогнали за сравнительно короткое время? Именно эти вопросы задаются в четырехсерийном фильме «Империя с Майклом Портильо», премьера которого состоится 11 июля в 20:45 на канале Viasat History. В нашей статье мы рассмотрим несколько возможных ответов.

Индия стала британской территорией из-за алчного смутьяна.

Британцы завоевали Индию не дипломатическим или военным путем, а с помощью некоего Роберта Клайва, дерзкого бизнесмена, которого многие считали просто алчным негодяем. Еще в ранней юности он присоединился к Ост-Индской компании, которая была акционерным обществом, но распоряжалась и военными силами, которые Клайв использовал, чтобы прогнать Моголов, правивших Индией в те времена. Клайв был простым клерком, но благодаря отчаянному характеру и хитрости он вскоре приобрел огромное влияние в Индии, заключая сомнительные сделки. Ост-Индская компания практически подмяла под себя всю торговлю Бенгалии, даже собирала налоги. Компания быстро приобрела огромное состояние и таким образом купила себе политический контроль. Однако их действия нанесли огромный ущерб Индии, где около 10 миллионов человек просто умерли от голода: британское правительство не могло оставить эту чрезмерную эксплуатацию незамеченной, поэтому оно отобрало управление у Клайва, который год спустя умер при загадочных обстоятельствах. Однако его наследие неоспоримо: купцы Ост-Индской компании заложили основу для закрепления Британской империи в Индии.

ФОТО: Пресс-фото

Как затонувший город стал центром британского флота

Под гаванью Кингстон на Ямайке находится подводный город Порт-Ройал, который затонул 7 июня 1692 года после землетрясения, унесшего жизни двух тысяч человек. Город стал самым важным английским городом на американском континенте через несколько десятилетий после того, как он был отвоеван у Испании, и его с неизменной изобретательностью защищали местные пираты, получившие от короля Англии разрешение на грабеж в обмен на защиту. Эти так называемые буканьеры за короткое время накопили значительные богатства, и даже после того, как город затонул, Порт-Ройал сохранил свое значение для Англии, которая в последующие века построила здесь одну из крупнейших в мире военно-морских баз.

ФОТО: Пресс-фото

От ста мечтателей до войны за независимость США

Четыре века назад чуть более 100 англичан отправились в Новый Свет, ведомые дерзкой мечтой построить там Новую Англию. В течение следующих 150 лет поселенцы рассеялись из Вирджинии по всему восточному побережью Северной Америки, образовав самые густонаселенные белые колонии в империи. Но летом 1776 года все изменилось – в 13 колониях началась революция, по окончании которой 4 июля они провозгласили свою независимость. Но Британская империя не сдалась без боя: она отправила армию в 32 000 человек в Нью-Йорк, где собрались повстанцы. Хотя британцы выиграли битву под Нью-Йорком, они столкнулись с необычной проблемой: в разделенном сообществе колоний им нужно было отделить тех, кто все еще был на их стороне, от тех, кто уже выступил против них. Тем временем революционеры во главе с Джорджем Вашингтоном отслеживали каждый их шаг с помощью шпионской сети. Британцы вели войну с революционерами в течение пяти лет, в конце концов сдавшись в Йорктауне, штат Вирджиния, в 1781 году: таким образом Британия потеряла Америку, одну из своих самых важных территорий.

ФОТО: Пресс-фото

Британское колониальное правление оставило свой след во всем мире — от Индии до Карибского бассейна, от Африки до Австралии. Эти вопросы исследуются в фильме «Империя с Майклом Портильо» — только на канале Viasat History, с 11 июля в 20:45.