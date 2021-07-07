Видео ⟩ Заключенные из российских тюрем сняли кавер-клип на песню Bring Me to Life группы Evanescence

На сайте Федеральной службы исполнения наказаний данного региона сообщается, что в создании клипа приняли участие осужденные, которые задействованы в кружках художественной самодеятельности мужской колонии строгого режима и женской колонии общего режима. Идея музыкального проекта принадлежит руководителю творческого коллектива исправительной колонии № 14 Константину Шумихину. Молодой человек также организовал работу по изменению записи звука и видеоряда.

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В клипе снялись и женщины-заключенные из исправительной колонии № 9. Они знамениты тем, что снимали пародии на клипы известных в России групп Little Big и Cream Soda. Они также были ответственны за дизайн костюмов и постановку хореографии, а девушки из вокального кружка записали песню.

Мужские музыкальные партии исполнили осужденные, которые победили на региональных конкурсах художественной самодеятельности, а именно Владислав Ткачев и Александр Коченевский из исправительной колонии № 14.

Интересно, что женщины и мужчины никак не контактировали при создании клипа, вся работа велась дистанционно с помощью сотрудников отделов по воспитательной работе с осужденными исправительных учреждений и пресс-службы ГУФСИН России по Новосибирской области.

"Как показал результат, им и не требовалось общаться. Передача информации осуществлялась через сотрудников учреждений. Там, получается, коллективы работали. В женской колонии - танцевальный коллектив "Фауст" (они сами придумали и поставили танец), осужденные из кружка декоративно-прикладного творчества сшили костюмы, осужденные из вокального кружка спели партию.

Они выбрали песню, посоветовались с руководством, а потом обсудили, почему бы не сделать совместный клип", - рассказали "Подъему" в ведомстве.