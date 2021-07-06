Covid-19: в Литве выявлено 40 новых случаев, в Эстонии - 50

Литва

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 16,8 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 0,5%.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 2890 тестов на коронавирус, первичных позитивных результатов было 50, то есть 1,7%.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 30,4 случаев на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов - 1,1% тестов.

В больницах Эстонии находятся 19 пациентов с Covid-19.