Covid-19: в Литве выявлено 40 новых случаев, в Эстонии - 50
За минувшие сутки в Литве выявлено 40 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончались три человека, сообщает Департамент статистики Литвы. В Эстонии 50 новых случаев.
За минувшие сутки в Литве выявлено 40 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончались три человека, сообщает Департамент статистики Литвы. В Эстонии 50 новых случаев.
Литва
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 16,8 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 0,5%.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 2890 тестов на коронавирус, первичных позитивных результатов было 50, то есть 1,7%.
Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 30,4 случаев на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов - 1,1% тестов.
В больницах Эстонии находятся 19 пациентов с Covid-19.
В Эстонии полностью привиты 465 665 человек, а не менее одной дозы вакцины получили 52,1% взрослого населения страны.