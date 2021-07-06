Пожарная машина попала в аварию из четырех автомобилей

При выполнении служебных обязанностей, а именно, во время вызова в Ценскую волость, где горел дом, одна из спасательных бригад Елгавского управления на пересечении улицы Ригас с Локовским шоссе попала в аварию с легковым автомобилем.
Не исключено, что легковой автомобиль Volkswagen, заметив приближающийся оперативный транспорт, выехал ему на встречу и вызвал аварийную ситуацию. В результате тяжелая техника "протерла" легковушку, та перевернулась и зацепила две другие машины, стоявшие рядом.
Травмы получили пассажиры перевернувшегося авто, их доставили в медицинское учреждение.
Материалы дела переданы сотрудникам Елгавской криминальной полиции, которые примут решение о возбуждении уголовного дела.
В аварии был еще один пострадавший, но ему не потребовалась медицинская помощь. Состояние здоровья наиболее серьезно пострадавшего, пассажира Volkswagen, было оценено врачами как стабильное, однако при столкновении им были получены серьезные травмы.
Обоих пострадавших из поврежденного автомобиля помогли освободить пожарные спасатели.