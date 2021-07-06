Пожарная машина попала в аварию из четырех автомобилей

Не исключено, что легковой автомобиль Volkswagen, заметив приближающийся оперативный транспорт, выехал ему на встречу и вызвал аварийную ситуацию. В результате тяжелая техника "протерла" легковушку, та перевернулась и зацепила две другие машины, стоявшие рядом.

В аварии был еще один пострадавший, но ему не потребовалась медицинская помощь. Состояние здоровья наиболее серьезно пострадавшего, пассажира Volkswagen, было оценено врачами как стабильное, однако при столкновении им были получены серьезные травмы.