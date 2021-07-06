Роман Головченко – про интеграцию с Россией: "Фактически речь идет уже о согласовании, утряске технических моментов"

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко уверен, что в ближайшие месяцы весь пакет союзных программ, который разработан для интеграции с Россией, будет согласован. Существенный прогресс в этом вопросе уже достигнут, сейчас стороны утрясают технические моменты. Об этом Головченко заявил в эфире телеканала "Беларусь 1".

"Существенный прогресс достигнут. Фактически речь идет уже о согласовании, утряске технических моментов. Я нахожусь в постоянном плотном контакте с моим коллегой — председателем правительства России. Вице-премьеры работают, фактически еженедельно встречаются. Есть большая уверенность в том, что в оставшиеся месяцы весь пакет союзных программ будет сформирован", — сказал Головченко.

Он назвал пакет союзных программ новым планом работы в рамках Союзного государства Беларуси и России. По его словам, между странами есть договоренности о гармонизации законодательства, создании равных условий для субъектов хозяйствования.

"Это создаст фактически для нас новый план работы в рамках Союзного государства. Мы договорились, как мы будем гармонизировать законодательство, каким образом будем выстраивать равные условия для субъектов хозяйствования через создание единого регулирования, основанного на единых принципах и администрирования налогов, их структуры", — объяснил премьер-министр.

По его мнению, от углубления интеграции выиграют все, а белорусские предприятия получат равные условия работы с российскими. А в рамках Союзного государства появится общее понимание развития промышленности и сельского хозяйства.

"Мы будем четко понимать, как мы совместно развиваем нашу промышленность, наше сельское хозяйство. Это фактически координационный штаб, чтобы уйти от тех проблем, когда мы тратили деньги, допустим, на создание одних и тех же компетенций. Имея согласованный план действий, мы будем лучше и четче понимать, как нам развивать отрасли экономики", — считает Головченко.

Также Головченко высказался про санкции Евросоюза и США. Он надеется, что прогнозы их влияния на ВВП Беларуси не оправдаются:

"Мы стараемся более четко оценивать влияние тех секторальных санкций, которые введены. Нельзя сказать, что мы легкомысленно относимся или пренебрегаем этим явлением. Но мы имеем, как правительство Беларуси, четкий план работы в этих условиях. Сейчас я бы не заострял внимание, какие потери будут. Но мы же знаем, что большинство прогнозов по отношению Беларуси как бы не сбываются. И это хорошо. Я уверен в том, что и эти прогнозы не сбудутся".

По его мнению, санкции только сильнее будут мотивировать правительство выходить на новые рынки:

"Мы, возможно, станем еще более мотивированными, более жесткие условия работы заставят нас двигаться еще быстрее, активнее выходить на новые рынки. Мы знаем, куда идти, в частности Казахстан, это не новый рынок, но мы в ходе визита нашли абсолютно конкретные проекты, за счет которых мы будем прирастать в следующие несколько лет. В этом плане это определенный для нас стимулирующий и мотивирующий фактор".

Также он прокомментировал возможное прекращение финансирования крупных инвестпроектов, которое идет с участием структур Евросоюза. По его словам, у Беларуси был и остается серьезный пакет проектов, которые уже одобрены европейскими финансовыми институтами. Его проинформировали, что действия санкций не распространяются на ранее заключенные соглашения. А если европейские структуры поставят эти проекты на паузу или откажутся от реализации, то власти Беларуси знают, как эти ресурсы заместить.