В среду температура в Латвии снова перевалит за 30 градусов

Ночью будет дуть слабый ветер, местами образуется туман, температура воздуха опустится до +14...+19 градусов.

Днем будет дуть южный ветер от слабого до умеренного.

В среду в Риге ожидается небольшая облачность, осадки маловероятны. Температура воздуха ночью составит до +19 градусов, в окрестностях города - до +16...+18 градусов. Днем воздух прогреется до +30 градусов.