Вт, 6.07.2021
Если Баумане не еврейка, я не буду извиняться перед ней. Алдис Гобземс, депутат
Алдис Гобземс, депутат
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В среду температура в Латвии снова перевалит за 30 градусов

Жара в Риге ФОТО: LETA

В среду, 6 июля, температура воздуха в Латвии поднимется до +27...+31 градуса, прогнозируют синоптики.

Ожидается небольшая переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможны грозы.

Ночью будет дуть слабый ветер, местами образуется туман, температура воздуха опустится до +14...+19 градусов.

Днем будет дуть южный ветер от слабого до умеренного.

В среду в Риге ожидается небольшая облачность, осадки маловероятны. Температура воздуха ночью составит до +19 градусов, в окрестностях города - до +16...+18 градусов. Днем воздух прогреется до +30 градусов.

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