В среду температура в Латвии снова перевалит за 30 градусов
В среду, 6 июля, температура воздуха в Латвии поднимется до +27...+31 градуса, прогнозируют синоптики.
В среду, 6 июля, температура воздуха в Латвии поднимется до +27...+31 градуса, прогнозируют синоптики.
Ожидается небольшая переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможны грозы.
Ночью будет дуть слабый ветер, местами образуется туман, температура воздуха опустится до +14...+19 градусов.
Днем будет дуть южный ветер от слабого до умеренного.
В среду в Риге ожидается небольшая облачность, осадки маловероятны. Температура воздуха ночью составит до +19 градусов, в окрестностях города - до +16...+18 градусов. Днем воздух прогреется до +30 градусов.