Вт, 6.07.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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"Мы никогда не будем никого держать!" Лукашенко снова угрожает Европе мигрантами

ФОТО: Maxim Guchek/AP

В ответ на европейские санкции против Беларуси ее лидер Александр Лукашенко во вторник, 6 июля, пригрозил разрешить массовую миграцию в Европу, особенно в Германию.

Лукашенко объявил на заседании правительства, что он больше не будет разрешать транзит товаров в и из Китая и России и позволит массам беженцев из таких стран, как Афганистан, Сирия и Ирак, проникать в Европу.

"Мы никогда не будем никого держать!", - сказал Лукашенко.

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По словам лидера Беларуси, люди из зоны боевых действий идут в "в просвещенную, теплую, уютную Европу", и Германии нужны рабочие.

Лукашенко сказал, что белорусский рынок закрыт, и это первый шаг. Второй шаг - запретить движение товаров через страну.

"Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину", - сказал Лукашенко.

Европейский Союз (ЕС) и США ввели санкции против Беларуси и режима Лукашенко за подавление протестов после выборов, на которых Лукашенко снова оказался победителем. Оппозиция и международное сообщество обвиняют режим в повальной фальсификации результатов выборов.

Беларусь уже долгое время находится в финансовой зависимости от России и продолжает получать финансовую поддержку из Москвы.

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