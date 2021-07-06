"Мы никогда не будем никого держать!" Лукашенко снова угрожает Европе мигрантами

Лукашенко объявил на заседании правительства, что он больше не будет разрешать транзит товаров в и из Китая и России и позволит массам беженцев из таких стран, как Афганистан, Сирия и Ирак, проникать в Европу.

"Мы никогда не будем никого держать!", - сказал Лукашенко.

По словам лидера Беларуси, люди из зоны боевых действий идут в "в просвещенную, теплую, уютную Европу", и Германии нужны рабочие.

Лукашенко сказал, что белорусский рынок закрыт, и это первый шаг. Второй шаг - запретить движение товаров через страну.

"Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину", - сказал Лукашенко.

Европейский Союз (ЕС) и США ввели санкции против Беларуси и режима Лукашенко за подавление протестов после выборов, на которых Лукашенко снова оказался победителем. Оппозиция и международное сообщество обвиняют режим в повальной фальсификации результатов выборов.