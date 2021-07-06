"Мы никогда не будем никого держать!" Лукашенко снова угрожает Европе мигрантами
В ответ на европейские санкции против Беларуси ее лидер Александр Лукашенко во вторник, 6 июля, пригрозил разрешить массовую миграцию в Европу, особенно в Германию.
В ответ на европейские санкции против Беларуси ее лидер Александр Лукашенко во вторник, 6 июля, пригрозил разрешить массовую миграцию в Европу, особенно в Германию.
Лукашенко объявил на заседании правительства, что он больше не будет разрешать транзит товаров в и из Китая и России и позволит массам беженцев из таких стран, как Афганистан, Сирия и Ирак, проникать в Европу.
"Мы никогда не будем никого держать!", - сказал Лукашенко.
По словам лидера Беларуси, люди из зоны боевых действий идут в "в просвещенную, теплую, уютную Европу", и Германии нужны рабочие.
Лукашенко сказал, что белорусский рынок закрыт, и это первый шаг. Второй шаг - запретить движение товаров через страну.
"Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину", - сказал Лукашенко.
Европейский Союз (ЕС) и США ввели санкции против Беларуси и режима Лукашенко за подавление протестов после выборов, на которых Лукашенко снова оказался победителем. Оппозиция и международное сообщество обвиняют режим в повальной фальсификации результатов выборов.
Беларусь уже долгое время находится в финансовой зависимости от России и продолжает получать финансовую поддержку из Москвы.