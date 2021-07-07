Италия вышла в финал Евро-2020, победив Испанию по пенальти

Матч проходил на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершился победой итальянской сборной со счётом 1:1 (4:2 пен.).

Первый тайм прошёл без забитых мячей. Команды демонстрировали равную игру, если не считать небольшое преимущество испанцев по владеню мячом. Счёт в матче на 60-й минуте открыл нападающий сборной Италии Федерико Кьеза, который нанёс техничный удар в дальний угол из-под защитника испанской команды.

После этого испанцы ринулись вперёд, чтобы как можно скорее сравнять счёт и на 80-й минуте им это удалось - сборная Испании организовала быструю контратаку, которую завершил Альваро Мората.

В оставшееся время командам не удалось выявить победителя, поэтому игра перешла в овертайм - второй для Италии и третий для Испании в плей-офф Евро-2020.

В первом экстра-тайме испанцы дважды могли забить гол, но удача была на стороне подопечных Роберто Манчини, которых выручал вратарь Джанлуиджи Доннарумма, а также ошибки испанцев в нападении. Во втором экстра-тайме зрители также не увидели голов, а в серии пенальти успешнее оказалась сборная Италии.

Таким образом, итальянцы вышли в финал чемпионата Европы впервые с 2012 года. Всего сборная Италии четыре раза выходила в финал Евро, но победить смогла лишь однажды - в 1968 году.

Второй финалист Евро-2020 определится в матче между сборными Англии и Дании, который состоится 7 июля в 22:00 на стадионе "Уэмбли".

Финал турнира пройдёт 11 июля в Лондоне.