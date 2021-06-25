Вт, 6.07.2021
Индустрия туризма хочет видеть конкретные модели действий государства для различных сценариев развития пандемии Covid-19, но в настоящее время существует только пугающий сценарий. Инга Каваца, президент Латвийской ассоциации туристических агентов и операторов и руководитель предприятия Vanilla Travel
Инга Каваца, президент Латвийской ассоциации туристических агентов и операторов и руководитель предприятия Vanilla Travel

Больше 300 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Что присходит?

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • На Камчатке разбился пассажирский самолет. На борту были 28 человек, все они вероятно погибли.
  • Банкира Виктора Бабарико, не допущенного к выборам основного соперника Лукашенко, приговорили к 14 годам тюрьмы
  • Миссия ОБСЕ зафиксировала более трехсот нарушений режима прекращения огня на Донбассе в период со второго по четвертое июля. Смотрите прямое включение из Киева.

Обострение на Донбассе: за последние несколько дней от пуль пророссийских сепаратистов погибли трое украинских военных. Миссия ОБСЕ фиксирует сотни случаев нарушения режима прекращения огня, а трехсторонняя контактная группа собирает срочное заседание, чтобы обсудить причины обострения.

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
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