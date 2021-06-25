Больше 300 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Что присходит?

Обострение на Донбассе: за последние несколько дней от пуль пророссийских сепаратистов погибли трое украинских военных. Миссия ОБСЕ фиксирует сотни случаев нарушения режима прекращения огня, а трехсторонняя контактная группа собирает срочное заседание, чтобы обсудить причины обострения.

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