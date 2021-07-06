Ср, 7.07.2021
Я здесь без экипажа и без пирожного, а деньги все-таки уходят. Вообрази, что со дня нашего отъезда я выпил одну только бутылку шампанского, и то не вдруг Александр Пушикн об эпидемии холеры
Александр Пушикн об эпидемии холеры

Фото ⟩ В Эстонии на пароме был замечен необычный пассажир

Паром Тылль ФОТО: Tairo Lutter/Postimmes

5 июля в Эстонии на пароме Тылль оказался неожиданный пассажир - молодая симпатичная кошка, которая полностью насладилась путешествием, пишет Rus.Postimees

Неизвестно, забыли ли кошку на судне или она сама туда проникла. Пользователи соцсетей активно выдвигают свои версии произошедшего.

Нашедший животное попытался найти хозяина кошки с помощью социальных сетей, и ему это удалось. Сегодня животное вернулось домой к хозяевам.

В свою очередь, главный охранник и билетный кассир Рижского зоопарка - рыжий кот Рудис - все еще не найден. Работники Рижского зоопарка надеются на сострадание и отзывчивость людей, а также что в скором времени они снова увидят своего верного друга. Подробнее тут.

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