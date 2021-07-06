Фото ⟩ В Эстонии на пароме был замечен необычный пассажир

Неизвестно, забыли ли кошку на судне или она сама туда проникла. Пользователи соцсетей активно выдвигают свои версии произошедшего.

Нашедший животное попытался найти хозяина кошки с помощью социальных сетей, и ему это удалось. Сегодня животное вернулось домой к хозяевам.

В свою очередь, главный охранник и билетный кассир Рижского зоопарка - рыжий кот Рудис - все еще не найден. Работники Рижского зоопарка надеются на сострадание и отзывчивость людей, а также что в скором времени они снова увидят своего верного друга. Подробнее тут.