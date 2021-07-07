"Вакцинные" новости: уровень продолжает снижаться, на выходных будут прививать на ярмарках

6 июля прививки от Covid-19 получили 7166 человек, в том числе 2077 человек получили первую дозу вакцины, 3480 - вторую дозу и 1609 человек были вакцинированы однократной вакциной Johnson & Johnson.

Для сравнения, во вторник на прошлой неделе прививки от Covid-19 получили 14 083 человека.

Во вторник вакцинацию проводило 221 учреждение.

На сегодняшний день первую из двух доз вакцины от Covid-19 получили в Латвии 613 190 человек, а 585 547 человек завершили процесс вакцинации. Это составляет соответственно 32,49% и 31,02% населения Латвии.

В выходные будут прививать на ярмарках

На этой неделе выездная вакцинация от Covid-19 пройдет в нескольких приморских самоуправлениях - на ярмарках Дня рыбака в Царникаве, Юрмалциемсе, а также в Лапмежциемсе, Виляны, Скулте, Адажи и на мероприятии AOK Circus в Андрейосте в Риге, сообщили в отделе проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения.

Выездная вакцинация будет проводиться без предварительной записи, и в ее организации участвуют самоуправления, медицинские учреждения и Национальные вооруженные силы.

Когда и где?

В субботу, 10 июля, вакцинация будет проводиться:

с 7:30 до 13:00 - на рынке Скулте,

с 7:30 до 14:00 - на ярмарке подержанных вещей в Адажи на улице Карклу,

с 10:00 до 16:00 - на ярмарке в Царникаве, на ул. Стацияс и на берегу Гауи,

с 15:00 до 19:00 - на ярмарке в Лапмежциемсе.

В воскресенье, 11 июля, выездная вакцинация будет организована на Вилянской ярмарке с 7:00 до 14:00.

Оба дня

Два вечера - в пятницу, 9 июля, с 19:00 до 22:00 и в субботу, 10 июля, с 17:00 до 22:00 - на мероприятии AOK Circus в Андрейосте будет проходить выездная вакцинация - впервые на массовом мероприятии.

На ярмарках и мероприятиях прививать людей будут однократной вакциной Johnson&Johnson, а подростков - вакциной Pfizer/BioNTech. Для вакцинации нужен удостоверяющий личность документ, паспорт вакцинации (если есть). При вакцинации подростков 12-13 лет должны присутствовать кто-то из родителей или другой законный представитель.