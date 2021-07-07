"Будут ли недовольны сотрудники?": заместитель директора VDI об обязательной вакцинации против Covid-19

Она выразила надежду, что правительство, введя обязательную вакцинацию, а также предоставив право работодателю уволить сотрудника, не имеющего ковид-сертификат, предусмотрит и порядок действий в различных спорных случаях, например, если работник отказывается от вакцинации.

В то же время Аузиня напомнила, что увольнение - это последнее средство, которое работодатель может использовать против работника, поскольку в первую очередь следует рассмотреть возможность изменения организации труда или перевода человека на другую должность.

"Я думаю, что этот порядок обязательно будет включен в нормативную базу. Будут ли недовольны сотрудники? Наверное, да, но это мы увидим в будущем", - сказала Аузиня.

Она выразила надежду, что правительство учтет нехватку кадров в определенных отраслях при принятии окончательных решений по этим вопросам и, например, не оставит школы без учителей.