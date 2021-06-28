Выявлено 48 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 35,4

Умершие входили в возрастные группы от 40 до 89 лет:

один человек - в возрасте от 40 до 49 лет,

один человек - в возрасте от 50 до 59 лет,

один человек - в возрасте от 80 до 89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии снизился с 38,2 до 35,4 за последние 24 часа. В последний раз этот показатель был еще ниже 5 октября прошлого года, когда он составлял 33.

Всего во вторник в Латвии сделан 6891 тест на Covid-19. Доля положительных результатов составила 0,7%.

С начала пандемии Covid-19 выявлен в Латвии у 137 747 человек. За последние две недели в Латвии выявлено 670 случаев заражения Covid-19.