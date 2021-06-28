Выявлено 48 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 35,4
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 48 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Скончались три человека.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 48 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Скончались три человека.
Умершие входили в возрастные группы от 40 до 89 лет:
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии снизился с 38,2 до 35,4 за последние 24 часа. В последний раз этот показатель был еще ниже 5 октября прошлого года, когда он составлял 33.
Всего во вторник в Латвии сделан 6891 тест на Covid-19. Доля положительных результатов составила 0,7%.
С начала пандемии Covid-19 выявлен в Латвии у 137 747 человек. За последние две недели в Латвии выявлено 670 случаев заражения Covid-19.
Всего в Латвии умерли 2533 человека с Covid-19.