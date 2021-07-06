Жена латвийского вратаря Элвиса Мерзликина посвятила эмоциональное послание трагически погибшему хоккеисту Матису Кивлениексу.

Сначала Мерзликин в своём Instagram опубликовал очень трогательный пост в память о Кивлениексе, а затем и супруга вратаря "Коламбуса" разместила в соцсетях фото и слова памяти.

"Ты был моим младшим братом. Ты был фундаментальной частью нашей семьи. Ты был самым вежливым и сердечным из тех, кого я знаю. Ты будешь наблюдать за нами сверху и, скорее всего, скажешь: "Друзья, не волнуйтесь об этом". Это то, что ты говорил в 90% случаев", - написала Александра Мерзликина.

"Ты всегда заставлял всех улыбаться и освещал собою комнату. Ты ненавидел раннее утро до кофе, поэтому мы всегда тебя игнорировали до первой чашки. Ты был бы отличным дядей для нашего сына, таким же, как для нашего [пса] Коби, который любил тебя больше, чем нас.

Матис, мы тебя потеряли, но небеса заполучили уникального ангела. Я люблю тебя, маленький братик. Навеки веков. Хочу запомнить тебя с улыбкой и говорящим: "Всё будет хорошо", - написала жена Элвиса, которая в данный момент находится в положении.

ФОТО: instagram/am.merzlikins

Напомним, 24-летний Кивлениекс погиб во время вечеринки в городе Нови (штат Мичиган) вечером 4 июля, в День независимости США. Причиной смерти хоккеиста стала травма груди, полученная из-за случайного попадания заряда фейерверка, пишет агентство Associated Press со ссылкой на обнародованные полицией Нови результаты вскрытия.