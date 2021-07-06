Жена Мерзликина написала эмоциональное послание трагически погибшему Матису Кивлениексу
Жена латвийского вратаря Элвиса Мерзликина посвятила эмоциональное послание трагически погибшему хоккеисту Матису Кивлениексу.
Сначала Мерзликин в своём Instagram опубликовал очень трогательный пост в память о Кивлениексе, а затем и супруга вратаря "Коламбуса" разместила в соцсетях фото и слова памяти.
"Ты был моим младшим братом. Ты был фундаментальной частью нашей семьи. Ты был самым вежливым и сердечным из тех, кого я знаю. Ты будешь наблюдать за нами сверху и, скорее всего, скажешь: "Друзья, не волнуйтесь об этом". Это то, что ты говорил в 90% случаев", - написала Александра Мерзликина.
"Ты всегда заставлял всех улыбаться и освещал собою комнату. Ты ненавидел раннее утро до кофе, поэтому мы всегда тебя игнорировали до первой чашки. Ты был бы отличным дядей для нашего сына, таким же, как для нашего [пса] Коби, который любил тебя больше, чем нас.
Матис, мы тебя потеряли, но небеса заполучили уникального ангела. Я люблю тебя, маленький братик. Навеки веков. Хочу запомнить тебя с улыбкой и говорящим: "Всё будет хорошо", - написала жена Элвиса, которая в данный момент находится в положении.
Напомним, 24-летний Кивлениекс погиб во время вечеринки в городе Нови (штат Мичиган) вечером 4 июля, в День независимости США. Причиной смерти хоккеиста стала травма груди, полученная из-за случайного попадания заряда фейерверка, пишет агентство Associated Press со ссылкой на обнародованные полицией Нови результаты вскрытия.
Матис Кивлениекс был основным голкипером сборной Латвии на чемпионате мира 2021 года. Он провёл на турнире четыре матча. С сезона-2019/20 латвийский вратарь выступал за "Коламбус". В минувшем сезоне он провёл два матча, одержав одну победу. Всего на его счету восемь матчей в НХЛ.