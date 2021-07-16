Дарья Савина - жена самого популярного футбольного блогера России КраСавы

Евгений Савин появился на YouTube в 2018 году, создав канал про футбол под названием "КраСава". Сначала казалось, что подобная тематика будет интересна лишь небольшому количеству людей, но с каждым выпуском популярность канала и количество просмотров под видео росли.

Сейчас на канал "КраСава" подписано больше миллиона человек, а выпуски собирают по полтора-два миллиона просмотров. Важно уточнить, что Савин не стал делать какие-то аналитические передачи, звать пожилых экспертов и мучить зрителей графиками и статистикой. Всё живо, бодро (иногда даже слишком) и понятно даже тем, кто про футбол знает только то, что в этой игре есть мяч и он круглый.

Так получилось, что Савин-блогер затмил Савина-футболиста. Его карьеру на футбольном поле вряд ли можно назвать очень успешной. Нападающий за время своей карьеры выступал в "Томи", "Анжи", "Амкаре", "Крыльях Советов", тульском "Арсенале" и ряде других российских клубов.

После завершения карьеры Савин попал на телевидение, где вместе с Юрием Дудём и Сергеем Шнуровым вёл программу "Культ тура". После этого были и другие проекты, комментирование матчей и даже эпизодическая роль в фильме Данилы Козловского "Тренер".

В 2018 году Савин не только запустил на YouTube "КраСаву", но и сделал предложение своей возлюбленной Дарье. Через год у пары родилась дочь Софья. "Наконец-то я могу назвать себя забивным форвардом", - прокомментировал радостную новость экс-футболист.

Супруга блогера родом из Беларуси. Она окончила колледж при Белорусской Государственной академии музыки и сейчас учится на курсе эстрадного вокала в Институте современных знаний. Также Дарья снималась в рекламных роликах и работала в детской студии НАБТ оперы и балета Республики Беларусь.