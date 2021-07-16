Дарья Савина - жена самого популярного футбольного блогера России КраСавы

Дарья Савина - жена самого популярного футбольного блогера России КраСавыInstagram недели
Сегодня героиней рубрики Instagram недели стала супруга самого популярного футбольного блогера России Евгения Савина.
Сегодня героиней рубрики Instagram недели стала супруга самого популярного футбольного блогера России Евгения Савина.
Евгений Савин появился на YouTube в 2018 году, создав канал про футбол под названием "КраСава". Сначала казалось, что подобная тематика будет интересна лишь небольшому количеству людей, но с каждым выпуском популярность канала и количество просмотров под видео росли.
Сейчас на канал "КраСава" подписано больше миллиона человек, а выпуски собирают по полтора-два миллиона просмотров. Важно уточнить, что Савин не стал делать какие-то аналитические передачи, звать пожилых экспертов и мучить зрителей графиками и статистикой. Всё живо, бодро (иногда даже слишком) и понятно даже тем, кто про футбол знает только то, что в этой игре есть мяч и он круглый.
Так получилось, что Савин-блогер затмил Савина-футболиста. Его карьеру на футбольном поле вряд ли можно назвать очень успешной. Нападающий за время своей карьеры выступал в "Томи", "Анжи", "Амкаре", "Крыльях Советов", тульском "Арсенале" и ряде других российских клубов.
После завершения карьеры Савин попал на телевидение, где вместе с Юрием Дудём и Сергеем Шнуровым вёл программу "Культ тура". После этого были и другие проекты, комментирование матчей и даже эпизодическая роль в фильме Данилы Козловского "Тренер".
В 2018 году Савин не только запустил на YouTube "КраСаву", но и сделал предложение своей возлюбленной Дарье. Через год у пары родилась дочь Софья. "Наконец-то я могу назвать себя забивным форвардом", - прокомментировал радостную новость экс-футболист.
Супруга блогера родом из Беларуси. Она окончила колледж при Белорусской Государственной академии музыки и сейчас учится на курсе эстрадного вокала в Институте современных знаний. Также Дарья снималась в рекламных роликах и работала в детской студии НАБТ оперы и балета Республики Беларусь.
Савин частенько посвящает Дарье посты в Instagram с признанием в любви. Для него это уже второй брак. От первого брака у него есть сын, которого зовут Платон.