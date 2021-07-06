Covid-19: в Литве выявлено 33 новых случая, в Эстонии - 42

Литва

Во вторник был проведен 4131 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,8%. Всего в Литве сделано 3 950 624 теста на коронавирус.

С начала пандемии в стране выявлено 278 984 случая Covid-19, 268 036 человек считаются выздоровевшими.

Всего в Литве умерло 4395 человек, заразившихся Covid-19.

По данным Департамента статистики, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения в Литве составляет 16 случаев.

Всего в Литве от Covid-19 привито 1 258 539 человек, в том числе 1 093 460 человек завершили процесс вакцинации.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 2591 тест на коронавирус, первичных позитивных результатов было 42, то есть 1,6% тестов.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 31,8 на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов составляет 1,1% тестов.