Мария Тарабанская - чемпионка из Подмосковья, которая стремится на международную арену

На первенстве России U-23 Мария показала второй результат в беге на 400 м (58,33 секунды), уступив лишь Ирине Баулиной (57,42 секунды). По словам Марии, она вообще не должна была стартовать и ехала только на эстафету.

"Даже форму короткую не взяла, пришлось тут покупать. Но в последний момент решили выступить и получилось в общем-то неплохо", - написала легкоатлетка в Instagram.

Это не первая награда юной спортсменки. В начале 2020 года состоялось первенство Центрального федерального округа по легкой атлетике (U-20), в котором в беге на дистанцию 400 метров весь пьедестал заняли представительницы Подмосковья. Мария Тарабанская стала первой.

Из совсем недавних соревнований - чуть больше недели назад талантливая легкоатлетка с результатом 58,91 секунды стала первой в беге с барьерами на дистанции 400 метров на первенстве России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что Мария Тарабанская традиционно становится победительницей или призёром соревнований, в которых принимает участие. По его словам, девушка постоянно совершенствует своё профессиональное мастерство, чтобы в дальнейшем защищать спортивную честь страны на международной арене.