Узнайте, почему нужно отслеживать дату истечения срока действия вашего цифрового сертификата Covid-19

Представитель NVD Эвия Шталберга сообщает, что это поможет избежать ситуации, когда при посещении мероприятия, получении услуги или в другом случае предоставления сертификата он будет признан недействительным.

В сертификате должна быть указана дата, с которой он действителен. Если сертификат планируется использовать на территории Латвийской Республики, он будет действителен на 16-й день после вакцинации, если уже получена одна доза Johnson & Johnson или две дозы Pfizer/BioNTech или Moderna. В случае с AstraZeneca сертификат будет действителен с 22-го по 90-й день после получения первой дозы или сразу после получения второй дозы вакцины.

Важно знать!

При въезде в Латвийскую Республику из-за границы сертификат о вакцинации будет действителен только в том случае, если получена одна доза Johnson & Johnson или две дозы Pfizer/BioNTech, Moderna или AstraZeneca и с момента вакцинации прошло не менее 15 дней, поэтому справка будет действительна на 16-й день после вакцинации.

В соответствии с решением Европейской комиссии сертификат, который подтверждает факт того, что человек переболел, будет доступен для разработки не ранее чем на 11-й день после положительного результата лабораторного исследования (SARS-Cov2 RNS). Раньше в Латвийской Республике такой сертификат можно было сделать быстрее на сайте www.covid19sertifikats.lv, но он вступал в силу на 11-й день.

В связи с вышеизложенным NVD предлагает жителям, которые уже сделали сертификаты, подтверждающие факт того, что человек переболел, подключиться к веб-сайту www.covid19sertifikats.lv и сделать их снова. Справка о перенесенном заболевании действительна в течение 180 дней со дня получения положительного результата анализа.

Сертификат результатов лабораторных тестов на Covid-19 действителен с момента взятия пробы. Время взятия пробы указано в сертификате в часовом поясе GMT/UTC+0. Срок действия зависит от типа теста и национальных требований к его представлению в определенных случаях. Экспресс-тест на антиген может быть действителен в течение шести или 24 часов, в то время как тест на SARS CoV-2 RNS может быть действителен в течение 48 или 72 часов.

Как проверить действительность сертификата?

Вы можете проверить действительность своего цифрового сертификата Covid-19, нажав кнопку "Проверить сертификаты" на сайте www.covid19sertifikats.lv. На QR-код сертификата необходимо навести камеру компьютера или смарт-устройства, и он будет отсканирован. После сканирования появится сообщение о том, действителен ли сертификат.

Вы также можете отсканировать QR-код сертификата с помощью мобильного приложения Covid19Verify, которое доступно в App Store и Google Play Store.

Почему у меня отклонили сертификат?

В то же время NVD обращает внимание на то, что в некоторых случаях цифровой сертификат Covid-19 может быть отклонен. Например, если у жителя два имени или фамилии, такие сертификаты уже были улучшены, так что текстовое поле в сертификате отображается в соответствии с общей моделью Европейского союза. Или в случае исправления ошибочной записи медицинским учреждением, в котором проводилась вакцинация, или лабораторией, где проводилось тестирование, в результате чего информация в сертификате изменилась. Например, если информация о банке случайно введена несколько раз.

В этом случае в момент сканирования QR-кода сертификата он может оказаться недействительным, а когда человек зайдет на сайт www.covid19sertifikats.lv, сертификат появится в разделе "Отозванные сертификаты".

Если человек сохраняет за собой право использовать цифровой сертификат Covid-19, новый сертификат будет создан автоматически с учетом текущей информации, введенной медицинским учреждением или лабораторией. Он сможет сохранить новый сертификат на смарт-устройстве или распечатать его.