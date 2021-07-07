"Рига" начала отбор в Лигу чемпионов с выездного поражения от "Мальмё"

Футболисты "Риги" за весь матч не смогли нанести ни одного удара в створ ворот соперника, а процент владения мячом составил 75 на 25 в пользу "Мальмё". Кроме того, на 41-й минуте форвард "Риги" Юнуса Муритала получил вторую жёлтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.