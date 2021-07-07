"Рига" начала отбор в Лигу чемпионов с выездного поражения от "Мальмё"
Футбольный клуб "Рига" на выезде потерпел поражение от шведского клуба "Мальмё" в первом отборочном раунде Лиги чемпионов.
Футбольный клуб "Рига" на выезде потерпел поражение от шведского клуба "Мальмё" в первом отборочном раунде Лиги чемпионов.
Матч завершился победой шведской команды со счётом 1:0.
Единственный гол в матче на 50-й минуте забил 27-летний хорватский нападающий Антонио Чолак, который воспользовался ошибкой латвийского вратаря Роберта Озолса.
Футболисты "Риги" за весь матч не смогли нанести ни одного удара в створ ворот соперника, а процент владения мячом составил 75 на 25 в пользу "Мальмё". Кроме того, на 41-й минуте форвард "Риги" Юнуса Муритала получил вторую жёлтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.
Ответный матч пройдёт через неделю, 13 июля, на стадионе "Сконто" в Риге. В следующий раунд выйдет команда, которая одержит победу по сумме двух встреч.