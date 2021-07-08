Англия впервые в своей истории вышла в финал чемпионата Европы

Матч проходил на стадионе "Уэмбли" и завершился победой сборной Англии со счётом 2:1.

Первый тайм прошёл при абсолютно равной борьбе, о чём свидетельствет статистика: удары по воротам - 2-2, удары в створ - 1-1, угловые - 1-1, владение мячом - 60 на 40 в пользу англичан.

Счёт в матче на 30-й минуте открыл полузащитник сборной Дании Миккель Дамсгор, который исполнил потрясающий штрафной удар. Этот гол стал первым, который сборная Англии пропустила на Евро-2020. Кроме того, это первый гол прямым ударом со штрафного на этом турнире.

На 39-й минуте англичане сумели сравнять счёт - Букайо Сака прострелил в штрафную на Рахима Стерлинга, который был готов замкнуть передачу, но капитан сборной Дании Симон Кьер в подкате отправил мяч в свои ворота.

Во втором тайме команды немного сбавили обороты, но не темп. Игра проходила на высоких скоростях, но не хватало решающего удара. В конце основного времени англичане попытались устроить навал на ворота Каспера Шмейхеля, но датчане сумели выстоять и перевести игру в овертайм.

В экстра-тайме команда Гарета Саутгейта полностью завладела инициативой и на 104-й минуте сумела выйти вперёд. По мнению арбитра встречи защитник сборной Дании нарушил правила на Стерлинге, за что в ворота Шмейхеля был назначен пенальти. Это решение вызвало много вопросов, но судья был непреклонен.

К точке подошёл Гарри Кейн, который не сумел реализовать 11-метровый удар, однако удачно сыграл на добивании и вывел сборную Англии вперёд. В оставшееся время датчане пытались организовать что-то в атаке, но не хватало ни сил, ни завершающего удара.

Англичане впервые в своей истории вышли в финал чемпионата Европы. Ранее лучшим достижением "трёх львов" были два полуфинала - в 1968 и 1996 годах.

Таким образом, в финале Евро-2020 сборная Англии сыграет с командой Италии, которая в полуфинале победила Испанию в послематчевой серии пенальти (1:1, 4:2 пен.). Финал турнира пройдёт 11 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.