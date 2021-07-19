Музы Медведева, Надаля и Джоковича. Как выглядят жёны и подруги лучших теннисистов мира?

Новак Джокович (Сербия, 1-й номер в мировом рейтинге ATP) и его супруга Елена познакомились ещё в школе, а поженились в 2014 году. В том же году у пары родился сын Стефан, а в 2017 году на свет появилась их дочь Тара.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (3 ATP) тоже знаком со своей женой Марией Франциской Перелло ещё со школы. Рафаэль и его возлюбленная встречались на протяжении 14 лет, но поженились лишь в 2019 году.

30-летний бельгийский теннисист Давид Гоффен (16 ATP) в 2020 году должен был жениться на Стефани Туччитто, с которой он встречался около 10 лет. К сожалению, из-за пандемии коронавируса влюблённые были вынуждены перенести торжество.

Роджер Федерер (8 ATP) и Мирослава Вавринец в браке аж с 2009 года. У супругов четверо детей - дочери-близнецы Майла Роуз и Шарлин Рива, а также сыновья-близнецы Лео и Леннарт. Кстати, Мирослава тоже была теннисисткой, но ушла из спорта в 2002 году из-за серьёзной травмы.

Итальянец Маттео Берреттини (9 ATP) встречается с австралийской теннисисткой Айлой Томлянович (75 WTA), которая ранее была девушкой Ника Кирьоса (60 ATP).

Аргентинец Гидо Пелья (59 ATP) встречается с известной у себя на родине моделью Стефани Демнер. Кстати, в 2010-2012 годах она была девушкой другого аргентинского теннисиста - Хуана-Мартина дель Потро. У Стефани 1,2 млн подписчиков.

Канадский профессиональный теннисист югославского происхождения Милош Раонич (22 ATP) и его девушка Камилла Рингуар. У девушки в Instagram 42 тысячи подписчиков, и она их регулярно радует новыми смелыми фотосессиями.

Осенью 2019 года в жизни аргентинца Диего Шварцмана (11 ATP) появилась модель Эухения де Мартино. У девушки 134 тысячи подписчиков, которые практически каждый день наблюдают за ней в разных купальниках и откровенных позах.

34-летний британец Энди Маррей (118 ATP) и Ким Сирс сыграли свадьбу в апреле 2015 года. С тех пор в их семье появилось четверо детей. "Мы с Ким больше не хотим детей. Четырёх вполне достаточно, и так уже можно в парах играть", - цитирует Маррея The Guardian.