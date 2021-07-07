Ср, 7.07.2021
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Владимир Меньшов

Доля вакцинированных в вооруженных силах приближается к 100%

Военный парад в честь Дня Лачплесиса ФОТО: Ieva Makare/LETA

В Национальных вооруженных силах (НВС) привиты 95% личного состава, в том числе 87% полностью прошли вакцинацию, сообщили агентству LETA в Минобороны.

В Минобороны вакцинацию завершили 90% сотрудников, в подведомственных министерству учреждениях - около 65%.

В целях обеспечения максимально широкой вакцинации сотрудников в оборонном секторе будут организованы информационные мероприятия для невакцинированных.

Министерство также поддерживает норму о том, что для некоторых профессий вакцинация является обязательной.

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