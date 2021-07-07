Доля вакцинированных в вооруженных силах приближается к 100%
В Национальных вооруженных силах (НВС) привиты 95% личного состава, в том числе 87% полностью прошли вакцинацию, сообщили агентству LETA в Минобороны.
В Национальных вооруженных силах (НВС) привиты 95% личного состава, в том числе 87% полностью прошли вакцинацию, сообщили агентству LETA в Минобороны.
В Минобороны вакцинацию завершили 90% сотрудников, в подведомственных министерству учреждениях - около 65%.
В целях обеспечения максимально широкой вакцинации сотрудников в оборонном секторе будут организованы информационные мероприятия для невакцинированных.
Министерство также поддерживает норму о том, что для некоторых профессий вакцинация является обязательной.