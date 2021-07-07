Тим Цзю снова победил нокаутом и назвал желаемого соперника

Бой прошёл в австралийском Ньюкасле и завершился нокаутом в исполнении Цзю в третьем раунде. Незадолго до решающего удара он отправил соперника в нокдаун.

Изначально ожидалось, что Цзю встретится с другим австралийским боксёром Майклом Зерафой. Но тот отказался от схватки буквально за неделю до её проведения.

После победы над Спарком Цзю объявил о желании сразиться с 32-летним британцем Лиамом Смитом, который занимает пятое место в рейтинге WBO. В 2016 году он уступил мексиканскому боксёру Саулю Альваресу.

Таким образом, Цзю одержал 19-ю победу (15 нокаутом) в 19 поединках на профессиональном ринге. Спарк проиграл во второй раз в карьере. Также на его счету 12 побед.