Ср, 7.07.2021
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Тим Цзю снова победил нокаутом и назвал желаемого соперника

Тим Цзю ФОТО: EPA/Scanpix

Австралийский боксёр Тим Цзю, который является сыном бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю, одержал победу над представителем Австралии Стивом Спарком.

Бой прошёл в австралийском Ньюкасле и завершился нокаутом в исполнении Цзю в третьем раунде. Незадолго до решающего удара он отправил соперника в нокдаун.

Изначально ожидалось, что Цзю встретится с другим австралийским боксёром Майклом Зерафой. Но тот отказался от схватки буквально за неделю до её проведения.

После победы над Спарком Цзю объявил о желании сразиться с 32-летним британцем Лиамом Смитом, который занимает пятое место в рейтинге WBO. В 2016 году он уступил мексиканскому боксёру Саулю Альваресу.

Таким образом, Цзю одержал 19-ю победу (15 нокаутом) в 19 поединках на профессиональном ринге. Спарк проиграл во второй раз в карьере. Также на его счету 12 побед.

Отметим, что 26-летний Цзю является двукратным чемпионом IBF Australasian и WBO Global Titles в первом среднем дивизионе.

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