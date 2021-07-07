Фото ⟩ Сага о столбиках и поребриках в Риге: барьеры устанавливают даже на канализационные люки

Портал RUS TVNET уже сообщал, что с тех пор, как на обочинах рижских улиц появились столбики, врачам скорой помощи, чтобы добраться до нужного адреса, все чаще приходиться двигаться по тротуарам. Из-за столбиков медикам уже не раз приходилось останавливаться у другого адреса.

Галерея: столбики и поребрики в Риге

"Оборудование очень тяжелое, и параллельно с этим часто приходится возвращаться не только с ним, но и с пациентом", -

отметил программе Panorāma фельдшер NMPD Эрвин Шматченко.

Между тем, директор NMPD Лиене Ципуле отмечает: "Непонятно, как мы должны добираться по адресам, где мы можем припарковать свои машины, или мы можем, так сказать, переезжать эти солбики, если нужно. Это, конечно, вызывает возмущение сотрудников".

Департамент дорожного движения Рижской думы сообщил программе, что спасателям разрешено проезжать через столбики. Однако пока ведомство обсуждает размещение столбиков только с районными обществами.

"Определенно, в очень критических ситуациях, если нет других вариантов, они просто должны это сделать. Но некоторые из переговоров со спасательными службами не завершились", -

рассказала передаче Лелде Рудзика, главный докладчик Департамента транспорта.

Врачи отметили, что столбики особенно беспокоят их на улице Бруниниеку, где проходят две велосипедные дорожки. Одна отделена столбиками, другая - поребриками. Раньше, проезжая здесь на машине скорой помощи, водители могли заехать на тротуар, но сейчас это уже невозможно и врачи ежедневно стараются избегать этой улицы.

Иногда единственный способ обойти пробку - проехать частично по велосипедной дорожке, частично по тротуару. Водителю по-прежнему приходится беспокоиться о том, что зеркало машины не заденет столб. Были ситуации, когда пробки не удалаось объехать даже таким способом.

"Сбиты с толку и мы, потому что стоим с включенными гудками и светом, и водители, потому что им некуда выехать, чтобы нас пропустить", - говорит Шматченко.

Ранее в программе Bez Tabu освещалась тема столбиков и поребриков.

Недавно на улице Лудзас была создана велосипедная полоса, которую еще не достроили, поэтому водители пока не заметили никаких изменений на дороге, сообщает программа.

"Была нанесена только горизонтальная дорожная разметка, но перекрестки по-прежнему будут оборудованы столбиками, поребриками, а также синими рисунками, чтобы привлечь внимание других участников дорожного движения и повысить безопасность велосипедистов.

На эту полосу по-прежнему заходят как водители, так и общественный транспорт, но, например, с Rīgas satiksme эти полосы согласованы. Они знают, что на участках улиц вводятся велосипедные дорожки.

Когда в зонах перекрестков будут установлены столбики и поребрики, проблемы с выездом на велосипедную полосу, вероятно, уменьшатся", - поясняет Лелде Рудзика.