В четверг станет еще жарче
В четверг воздух в Латвии прогреется до +28...+32 градусов, прохладнее будет в Курземе, где температура воздуха составит +23...+28 градусов, прогнозируют синоптики.
В четверг воздух в Латвии прогреется до +28...+32 градусов, прохладнее будет в Курземе, где температура воздуха составит +23...+28 градусов, прогнозируют синоптики.
Ночью, преимущественно в Курземе, возможны дожди и грозы. В течение дня во многих местах пройдут кратковременные дожди, а местами в центральных регионах страны - сильные грозы с градом и порывами ветра до 20 метров в секунду.
В основном будет дуть южный ветер от слабого до умеренного, на побережье также западный и северный ветер.
Минимальная температура в ночь на четверг составит +16...+22 градуса.
Ночью в Риге ожидается преимущественно ясная погода, ветер южный, юго-восточный от слабого до умеренного, температура воздуха составит +20...+22 градуса. В четверг днем и вечером возможны кратковременные дожди с грозой и порывистым ветром, максимальная температура воздуха составит +31 градус.