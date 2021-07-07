В четверг станет еще жарче

Ночью, преимущественно в Курземе, возможны дожди и грозы. В течение дня во многих местах пройдут кратковременные дожди, а местами в центральных регионах страны - сильные грозы с градом и порывами ветра до 20 метров в секунду.

В основном будет дуть южный ветер от слабого до умеренного, на побережье также западный и северный ветер.

Минимальная температура в ночь на четверг составит +16...+22 градуса.