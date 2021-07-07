Исследование: вакцина Pfizer / BioNTech менее эффективна против варианта "Дельта"

Исследование показало, что вакцина Pfizer против нового варианта была эффективна только на 64%, а не на 90%, как указывали ранее.

Однако вакцины по-прежнему эффективны, поскольку в 93% случаев они защищают людей от госпитализации и серьезного хода заболевания.

В компании Moderna указали, что разработанная ими вакцина была столь же эффективной, как и изначально, несмотря на мутацию в варианте Дельта.

Между тем вакцина Johnson & Johnson также считается эффективной против варианта Дельта, поскольку она обеспечивает иммунитет как минимум на восемь месяцев.