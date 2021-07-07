Ср, 7.07.2021
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Исследование: вакцина Pfizer / BioNTech менее эффективна против варианта "Дельта"

Farmācijas uzņēmumu "Pfizer" un "BioNTech" ražotās vakcīnas "Comirnaty" pret Covid-19. Ilustratīvs attēls. ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Данные Министерства здравоохранения Израиля показывают, что вакцина Pfizer/BioNTch против Covid-19 менее эффективна против Дельта-варианта коронавируса, сообщает CNN.

Исследование показало, что вакцина Pfizer против нового варианта была эффективна только на 64%, а не на 90%, как указывали ранее.

Однако вакцины по-прежнему эффективны, поскольку в 93% случаев они защищают людей от госпитализации и серьезного хода заболевания.

В компании Moderna указали, что разработанная ими вакцина была столь же эффективной, как и изначально, несмотря на мутацию в варианте Дельта.

Между тем вакцина Johnson & Johnson также считается эффективной против варианта Дельта, поскольку она обеспечивает иммунитет как минимум на восемь месяцев.

AstraZeneca эффективна на 60% и в 90% случаев защищает от тяжелого хода болезни и госпитализации.

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