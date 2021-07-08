Чт, 8.07.2021
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Украинский футболист Зинченко на премию за Евро-2020 привёз во Львов известного детского хирурга

Александр Зинченко ФОТО: Pool via REUTERS/Scanpix

Полузащитник сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко решил потратить призовые за выступление на чемпионате Европы по футболу на благотворительность. Об этом сообщает UA-Футбол.

24-летний футболист оплатит приезд во Львов известного немецкого пластического хирурга Клауса Экснера, который в течение недели совместно с украинскими коллегами будет оперировать детей с врождёнными и послеожоговыми повреждениями.

Сообщается, что немецкий хирург будет работать в 8-й городской клинической больнице. Для Экснера это 13-й визит в Украину. Первая поездка немецкого врача во Львов состоялась во время Евро-2012.

Турецкий сайт Ajansspor отмечает, что приезд врача был организован в рамках акции BigShoe, которая занимается подобным с чемпионата мира 2006 года. В этой акции активное участие принимает полузащитник "Фенербахче" Месут Озил, который во время чемпионата мира 2014 года оплатил операции для 11 детей.

Бесплатная медицинская помощь детям в рамках программы BigShoe предоставляется ежемесячно в течение двух недель. В августе акция пройдёт в Камеруне.

Сборная Украины на Евро-2020 показала лучший результат за всю историю выступлений на чемпионатах Европы, дойдя до 1/4 финала. В четвертьфинале подопечные Андрея Шевченко уступили Англии (0:4).

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