Украинский футболист Зинченко на премию за Евро-2020 привёз во Львов известного детского хирурга

24-летний футболист оплатит приезд во Львов известного немецкого пластического хирурга Клауса Экснера, который в течение недели совместно с украинскими коллегами будет оперировать детей с врождёнными и послеожоговыми повреждениями.

Сообщается, что немецкий хирург будет работать в 8-й городской клинической больнице. Для Экснера это 13-й визит в Украину. Первая поездка немецкого врача во Львов состоялась во время Евро-2012.

Турецкий сайт Ajansspor отмечает, что приезд врача был организован в рамках акции BigShoe, которая занимается подобным с чемпионата мира 2006 года. В этой акции активное участие принимает полузащитник "Фенербахче" Месут Озил, который во время чемпионата мира 2014 года оплатил операции для 11 детей.

Бесплатная медицинская помощь детям в рамках программы BigShoe предоставляется ежемесячно в течение двух недель. В августе акция пройдёт в Камеруне.